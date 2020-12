La sixte napolitaine chez Beethoven, Claude Bolling et Billy Crawford

Un peu d’harmonie ce matin avec un accord magique et qui fait toujours beaucoup d’effet : l’accord de sixte napolitaine ! Un accord que l'on retrouve dans la musique baroque, classique et romantique mais aussi dans le R'N'B de Billy Crawford ! Démonstration au piano...

Un accord magique et qui fait toujours beaucoup d’effet : l’accord de sixte napolitaine ! Un accord qui a été popularisé au XVIIIe siècle par les compositeurs napolitains justement tels qu’Alessandro Scarlatti, Cimarosa ou Pergolèse. Alors pour le dire très simplement, l’accord de sixte napolitaine est un accord que l’on retrouve en général dans une fin de phrase musical. Il est très étonnant, il surprend l’oreille car cet accord est étranger à la gamme que l’on utilise. Dans la tonalité de ré mineur comme c'est le cas de la Sonate "la tempête" de Beethoven, un mi bémol se glisse dans la cadence et ajoute une belle saveur, une belle attraction vers la note la plus importante, le ré !

Un accord de sixte napolitaine que l'on retrouve aussi dans la chanson "You didn't expect that" de Billy Crawford en 2001.

Dernier exemple, on retrouve une belle sonorité de sixte napolitaine dans la musique du film "Doucement les basses" (1971) de Jacques Deray. Une comédie dans laquelle Alain Delon joue le rôle d’un curé et dont la musique est signée Claude Bolling ! Et à un moment du film, un choeur formé par des membres de Double Six et des Swingle Singers chante cette mélodie intitulée Le Vent ! Peut-être un clin d’oeil à la sonate la tempête de Beethoven ?