Prokofiev et les publicités

Lorsque la musique de Prokofiev se faufile dans une pub de soda américain, ou bien même dans la peau d'un parfum Chanel. Les musiques du compositeur russe se marient parfaitement aux différents scénarios publicitaires.

Commençons avec une célèbre marque de soda américaine au logo blanc et rouge qui avait choisi pour une de ses publicités, en 2009, la musique de Pierre et le Loup de Prokofiev.

Tout commence à l’écran par une petite sieste ensoleillée, et pendant qu’un jeune homme s’endort en laissant sa bouteille de soda sans surveillance, c’est un véritable kidnapping qui s’opère! Coccinelle, sauterelle, abeilles, chenilles s’emparent de la bouteille et s’organisent avec beaucoup d’ingéniosité pour boire le contenue de la bouteille grâce à un scarabée décapsuleur. Une fois la bouteille ouverte, le précieux breuvage se déverse dans la nature qui semble ravie d’être arrosée par les acides, les acidifiants et les colorants de la boisson. Une véritable fiesta ! Chez les insectes, on voit que l’écologie était un peu moins à la mode à l’époque. La musique nous invite à considérer cette boisson comme naturelle et peut-être bonne pour notre santé, ce qu’elle n’est pas du tout, accompagné du thème de Pierre dansPierre et le Loupde Prokofiev.

Etonnant pour une marque américaine de prendre un compositeur russe liée au bloc communiste, mais c’est une autre histoire. Poursuivons avec un autre usage marquant de la musique de Prokofiev dans la publicité où plus précisément la musique de Roméo et Juliette rime avec un parfum.

Egoïstede Chanel, une publicité réalisée en 1990 par le publicitaire Jean-Paul Goude. Cette pub est dantesque, elle avait même reçu un prix à Cannes. Elle mettait en scène un bras poilu se cachant derrière les volets d’un immeuble posant la bouteille de parfum sur la fenêtre. Ce à quoi une première femme ouvre son volet et crie "égoïste!" Elle récite Corneille _« Ô rage ô désespoir »_, dans un français assez châtié « prends garde à mon courroux ». Puis, elle se met à hurler "Egoïste !" Elle est ensuite rejoint par une autre femme à une autre fenêtre, et une autre, puis une autre, ainsi de suite. A la fin c’est tout l’immeuble qui rappelle à cet homme qui se cache qu'il est bel et bien un sacré égoïste ! Egoïste, le nom du parfum qui est ainsi scandé pendant toute la publicité, un matraquage du nom aussi violent que les puissants accords plaqués qui l’accompagne.

Ces accords ce ne sont pas ceux de Dark Vador dans Star Wars, mais ceux de la danse des chevaliers dansRoméo et Juliette. Peu de rapport le produit vendu puisque dans le ballet de Prokofiev il est question d’hommes en armes et d’intimidation entre familles rivales. Cette pub, contrairement à celle du soda, tant dans sa réalisation que dans son angle choisi, n’a pas pris une ride.

Informations : Roméo et Juliette de Prokofiev est à voir dans tous les cinémas Pathé, dimanche 4 octobre à 16h.