Match Point de Woody Allen : l'opéra et son double (R)

Sorti en 2005, Match Point est le film dans lequel Woody Allen va le plus loin en ce qui concerne l’utilisation de l’opéra comme bande originale d’un film. Des airs de Donizetti, Verdi, Bizet et Gomes qui commentent l'action à l'écran et préfigurent le drame qui menace.

Match Point de Woody Allen © TFM Distribution, 2006