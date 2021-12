Les Simpsonies fantastiques de Springfield

Homer Simpson qui siffle du Edvard Grieg, le London Symphony Orchestra qui joue en duo avec les rappeurs de Cypress Hill, une ville entière qui chante du Tchaikovsky en faisant ses achats de Noël. Qui a dit que Les Simpson n'étaient pas mélomanes ?

Les Simpson, un programme culte de Matt Groening qui nous invite à suivre le quotidien d’une famille déjantée, les Simpsons et leurs aventures qui courent sur plus de 700 épisodes et 33 saisons à ce jour. Les Simpsons étant une satire de notre époque et plus précisément des Etats-Unis, ce programme multiplient les références culturelles pour mieux les détourner et la musique classique n’est évidemment pas épargnée que ce soit par l’intermédiaire de Beethoven ou en mentionnant les partitions populaires et contemporaines de Philip Glass. Extraits choisis...

Le cartoon de Matt Groening fait entendre exclusivement des pages célèbres de la musique classique et romantique. Des partitions libres de droits qui accompagnent des scènes sans paroles comme la Symphonie Pastorale de Beethoven pour évoquer le printemps et la joie à Springfield ou l’Adagio de Samuel Barber utilisé à contre-emploi dans une scène de baston entre une Marge sous testostérones et des clients d’un bar.

Le plus souvent la présence d’œuvres classiques dans les Simpsons s’expliquent surtout par le fait que cette série abonde en références à des scènes de films qui utilisent déjà elles-mêmes du classique ! Par exemple, quand dans l'épisode 9 de la toute première saison, Homer sifflote la mélodie de l’antre du roi de la montage d’Edvard Grieg, il s’agit sans doute d’un clin d’œil au premier film parlant de Fritz Lang, "M le Maudit" dans lequel un assassin siffle aussi cette mélodie. Autre exemple : Quand Homer fait de la boxe dans une séquence en noir et blanc sur un arrangement de L’Air des fleurs de Léo Delibes on pense immanquablement à Robert de Niro faisant de même sur un air de Mascagni dans le film Raging Bull de Scorsese.

La musique classique est aussi présente dans les Simpsons par l’intermédiaire d’invités ! Peu de compositrices et de musiciens parmi les 600 stars invitées depuis la naissance de la série mais quelques personnalités de marque tout de même : Mozart et Salieri dans l’épisode En Marge de l’Histoire qui détourne le film Amadeus de Milos Forman mais aussi le London Symphony Orchestra qui se retrouve perdu dans un festival de rock et de rap et qui joue en duo avec les rappeurs Cypress Hill.

Une chronique qui est aussi l'occasion de célébrer Noël qui arrive à grand pas, le tout sur un air de Tchaïkovski.