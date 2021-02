Les samples classiques de Stupeflip

Aujourd'hui on se penche sur le classique stupéfiant de Stupeflip. Un collectif de producteurs et de rappeurs qui déclament des textes loufoques sur des airs classiques plus ou moins célèbres…

Dès l’introduction de leur album Stup Virus, le ton est donné... Sur un choral solennel qui est en fait l’hymne russe de l’Ouverture 1812 de Tchaïkovsky, la voix robotique d’une certaine "Sandrine Cacheton", nous présente Stupeflip, un collectif de rappeurs formé non pas en 1972, c’est une fausse piste, mais en 2000 par Julien Barthélémy, Stéphane Bellenger et Jean-Paul Michel. Trois rappeurs et producteurs qui nous font voyager à travers leurs albums dans des mondes de science-fiction peuplés de personnages fictifs comme Flip, Cadillac ou encore Rascar Capac.

Stupeflip vite !!!

Voici leur titre le plus connu Stupeflip vite !!!, extrait de l’album Stupeflip Invasion sorti en 2011. La musique épique sur laquelle Rascar Capac fait rimer "nuage" avec "anthropophage" ne vient pas de nulle part. Elle vient tout droit de l’un des plus grands opéras de l’époque romantique : Der Freischütz, de Carl Maria Von Weber... Un opéra créé il y a 200 ans à Berlin, en 1821 et qui nous plonge dans une Allemagne légendaire, un univers fantastique cher aux compositeurs romantiques. Le clip de Stupeflip vite !!! fait également référence au film Alexandre Nevski de Sergueï Eisenstein. Le casque ridicule, en feuilles d'aluminium, que porte Rascar Capac est peut-être une référence aux costumes de ce film de 1938 dont la musique est signée Sergueï Prokofiev.

Crou Anthem

Plus récemment, en 2018, Stupeflip sortait l’album Stup Virus, un disque où le groupe nous fait entendre l’hymne de leur monde imaginaire « Crou Anthem ». Et les quelques notes jouées par des cordes et qui tournent en boucle vous rappellent peut-être un passage de la Fantaisie-impromptu de Chopin…

Understup

Dans cet extrait comme dans les trois autres, ce qui me frappe et ce que je voulais partager avec vous ce matin, c’est l’art du sample de Stupeflip, des musiciens qui arrivent, avec beaucoup de virtuosité à décontextualiser quelques mesures du Dies Irae du requiem de Verdi, à se l’approprier, pour créer une nouvelle oeuvre…