Les reprises easy listening de Franck Pourcel

Ce matin, Max Dozolme s'intéresse au génial arrangeur de chanson nommé Franck Pourcel.

J’ai encore rêvé d’elle

"J’ai encore rêvé d’elle" est la chanson la plus connue du groupe Il était une fois sorti en 1975 ! L’un des plus beaux slow jamais écrit et arrangé la même année par un certain Franck Pourcel.

Franck Pourcel était un passeur de génie. Et si je vous parle ce matin de ce compositeur de chanson et de musique de film qui fut aussi chef d’orchestre et arrangeur, c’est parce qu’il a consacré l’essentiel de sa carrière à revisiter des tubes pop et classiques pour son orchestre. Au siècle dernier l’orchestre de Franck Pourcel c’était une formation composite qui faisait dialoguer cordes et synthétiseurs, basses électriques et contrebasse et batterie et percus- sion !

Dansez maintenant

"Dansez Maintenant" de Dave, reprise par Franck Pourcel et son orchestre est une des innombrables reprises de chansons extraites de la collection de disques qui fera la renommée de Franck Pourcel, les très populaires disques "Pages célèbres" et "Amour Danse et Violon".

Franck Pourcel reprend tout : Des Beatles à Edith Piaf en passant par Jacques Brel ou encore Simon et Garfunkel !

Franck Pourcel ne se cantonne pas à reprendre de la pop, bien avant André Rieu, il arrange et fait connaitre au plus grand nombre des airs classiques qui deviennent extrêmement populaires grâce à ses disques qui se vendent comme des petits pains.

Opus 35 Tchaikovsky

"Opus 35 Tchaikovsky" est un titre en clin d’oeil au Concerto pour violon op.35 de Tchaïkovsky dont le premier mouvement est ici revu et corrigé par Franck Pourcel et son orchestre en 1971.

Une version kitsch mais pas dénuée de charme et extraite du 38e volume de la série Amour Danse et Violon.

Une série de disques qui a fait les choux gras de Parthé Marconi, le label de Franck Pourcel. Le label se targuait d’avoir vendu un nombre de vinyles qui mis les uns sur les autres ferait vingt fois la taille de la tour Eiffel !