Les reprises classiques du Grissini Project

Aujourd’hui, Max Dozolme nous parle de musiciens dont les reprises classiques de musiques de jeux vidéos et de films d’animations se comptent en millions de vue sur internet : le Grissini Project !

Non, la musique suivante n'est pas un nouveau trio pour piano et cordes de Dmitri Chostakovitch ! Ce morceau est un arrangement d’un thème musical présent dans Final Fantasy VII, un jeu vidéo culte japonais qu’affectionnent particulièrement les Lyonnais du Grissini Project. Cet ensemble à géométrie variable est spécialisé dans l’interprétation d’arrangements de musique de film, de mangas et de jeux vidéos !

Ce trio est composé de Bastien Vidal au violon, Marwane Champ au violoncelle et Romain Vaudé au piano, fondateur du Grissini Project. L'ensemble fête ses dix ans cette année et ont comme objectif d'arranger et diffuser les musiques qu’ils aiment. Ce n’est pas un geste si éloigné des arrangements et transcriptions d’un Franz Liszt en son temps !

La prochaine reprise concerne le thème principal de Skryrim, un jeu vidéo culte des éditeurs Bethesda. La version de l'ensemble Grissini Project cumule deux millions et demi de vues. La beauté du clip des Grissini Project, tournée par une équipe de professionnels, n’est pas suffisante pour expliquer le succès du groupe ! Concernant les arrangements de l'ensemble, ils se veulent d'un postromantisme extrêmement fins.

Dans cet autre thème de Final Fantasy VII, joué par l’organiste Romain Vaudé, le point d’orgue postromantique est égal à un Saint-Saëns ou à un César Franck !

La sombre mélodie du morceau suivant, que l'on pourrait attribuer à un Ernest Chausson, est également une chanson que l’on retrouve dans un jeu vidéo ! Cette fois-ci, il s'agit du jeu vidéo The Witcher 3 et la berceuse du malheur avec la soprano Alice Duport-Percier.