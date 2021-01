Les radios de musique classique dans les jeux vidéos

Quel est le point commun entre des jeux vidéos tels que Fallout IV, Grant Theft Auto ou encore Saints Row ? Ces trois jeux vous proposent d’écouter des radios thématiques consacrées exclusivement à la musique classique.

Fallout IV, la série Grand Theft Auto et Saints Row sont trois jeux vidéos qui vous plongent dans des villes ou des régions inspirées de lieux connus : New York, Boston, Los Angeles… Les développeurs et les designers, ceux qui fabriquent ce monde virtuel construisent un monde cohérent. Pour donner une expérience de jeu très réaliste, les développeurs de ces jeux ont eu l’idée d’intégrer des radios que l’on peut écouter dans leur monde. Parmi celles-ci, on retrouve parfois des radios spécialisées dans la musique classique.

à réécouter AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Les inspirations classiques de Zelda : Ravel, Poulenc et Beethoven

Fallout IV : apocalypse et bel canto

Fallout IV est un jeu qui nous plonge dans la ville et les environs d’une ville de Boston détruite après une explosion atomique. La radio sert à la fois de divertissement mais aussi de moyen de communication pour survivre dans ce monde hostile. La radio n’est pas un élément extérieur au jeu car si vous détruisez l’émetteur de cette chaîne, alors celle-ci cessera d’être diffusée et vous ne pourrez plus entendre des version anciennes, de au choix, la Suite en mi mineur BWV 996 de Bach, de l’Ouverture tragique de Brahms ou encore du Beau Danube Bleu de Johann Strauss.

Les radios et les animateurs de GTA III et de Saints Row

Le Beau Danube Bleu fait aussi partie des musiques diffusées par Klassik 102.4, la radio thématique de la série de jeux vidéos Saints Row. Si la programmation de cette radio est constituée pour l’essentiel de tubes de la musique classique, Klassik 102.4 va plus loin que celle de Fallout IV puisque des animateurs font des commentaires entre les morceaux.

Grand Theft Auto est un jeu où vous êtes très souvent en voiture et dans lesquels vous écoutez beaucoup de radio. Des radios de rap, d’informations, de débats et d’opinion, de reggae, de rock et de classique animés par des actrices et des acteurs. Dans le jeu GTA III, il y a par exemple radio Double Clef, la radio préférée de la mafia italienne de New York puisqu’elle ne diffuse que des airs d’opéras italiens de Verdi à Puccini ! Une radio dont le slogan est « Pas de musique nulle » et qui est animée par un certain Morgan Merryweather, un animateur qui se fait appeler Maestro !

à réécouter AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Les musiques classiques du jeu vidéo Civilization