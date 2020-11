Comment Martin Scorsese intègre la musique classique dans des scènes d’ouverture de trois de ses films ? Du baroque au contemporain, quand la musique sait s'immiscer dans l'image grâce à l'oeil et l'oreille du producteur.

Trois ouvertures classiques de Martin Scorsese

Aujourd’hui Max Dozolme décortique l’usage de la musique classique dans trois scènes d’ouverture de film de Martin Scorsese

Au cinéma, les scènes d’ouverture sont des moments particulièrement précieux. Celle de CasinodeMartin Scorsese est l’une des plus saisissantes jamais réalisée. Dans cette très courte scène qui intervient juste avant le générique d’ouverture, on peut voir Robert De Niro sortant d’un bâtiment. Il rentre dans sa voiture et au moment où il met le contact, le véhicule explose. C’est à ce moment là que le choeur final de laPassion selon Saint Matthieu« Nous nous asseyons en pleurs… » de Jean-Sébastien Bach démarre.

Pourquoi utiliser Bach dans ce générique ? Peut-être pour montrer le tragique destin de De Niro, sa chute annoncée. Car la thématique de la rédemption, du sacré, de l’ascension puis de la chute est central dans le cinéma de Scorsese. La référence au sacré n’est pas que musical puisqu’après le générique, on peut aussi voir un plan où des mafieux et des directeurs de casino son attablés dans une mise en scène qui évoque la cène, le Dernier repas du Christ.

Dans la scène d’ouverture de Raging Bull, on retrouve Robert De Niro sur un ring de boxe, filmé en noir et blanc et au ralenti. On le voit s’entrainer encapuchonné et donner des coups dans l’air sur une musique complètement hors-sujet a priori, car il s'agit de l’intermezzode l’opéraCavalleria Rusticanade Pietro Mascagni. Une musique d’opéra, un répertoire très utilisé par Scorsese, dont la douceur de l’orchestre à cordes tranche avec la dureté de celles épaisses et ensanglantées du ring. Un ring sur lequel Jake LaMotta, boxeur qui a vraiment existé, acquiert une figure, là aussi, quasiment christique dans la mise en scène de Scorsese. De nouveau, l’ascension et la chute.

« J’ai conçu chaque combat comme un numéro musical de New York New York, un plan toute les 14 ou 12 mesures de musique ! » puis à 5’25 J’ai eu l’idée d’aborder la boxe comme une chorégraphie comme de la musique en fait»

Terminons ce top 3 des ouvertures classique de Martin Scorsese par un film plus récent, Shutter Island, sorti en 2010. Sur un bateau, deux policiers joués par Leonardo Di Caprio et Mark Ruffalo discutent. Lorsque l’île de Shutter Island apparaît à l’écran, ce ne sont plus les cornes de brume mais cet ostinato implacable sorti tout droit de la Troisième symphoniede Krystoszf Penderecki. Une passacaille aussi terrifiante que le film et le secret que cache cette île maudite de Shutter Island.

JB : Trois scènes d’ouverture de Martin Scorsese qui font la part belle à la musique clas-sique mais aussi contemporaine avec cette passacaille de Krystof Penderecki ! Une mu-sique popularisé grâce au film Shutter Island de Martin Scorsese !

