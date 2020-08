Les musiques classiques du jeu vidéo Civilization

Aujourd’hui, nous parlons Civilization, un jeu aux possibilités infinies qui vous propose ni plus ni moins de diriger une civilisation pendant plusieurs millénaires, sur des chefs d'oeuvre de la musique classique !

Avant d’être un jeu vidéo prisé par les joueurs d’ordinateur, Civilization était un jeu de plateau. Un jeu de stratégie créé en 1980, adapté pour ordinateur en 1991 par un grand créateur de jeux vidéos nommé Sid Meier.

Le concept de Civilization

Au début de la partie, il suffit de choisir une civilisation, un état, comme les Romains, les Aztèques, les chinois, les français ou les allemands. Le but du jeu est de gouverner ces nations, de les faire prospérer et de traverser les siècles en essayant de faire de votre civilisation la plus cultivée, la plus puissante militairement ou économiquement pour remporter une partie durant en général plusieurs heures !

La musique classique est très présente dans Civilization car chacune des civilisations choisies possède ses propres thèmes musicaux, le plus souvent empruntés à la musique classique en ce qui concerne les nations occidentales.

Les musiques à découvrir

L’Allemagne dans la version de 1991 est accompagnée par une version 8 Bit des Variations Golberg de Bach.

Dans la première des six versions qui existent de Civilization, un seul thème caractérise votre civilisation. Il est joué inlassablement du début à la fin de votre partie sans suivre les évolutions technologiques de votre civilisation. Qu'il s'agisse de la préhistoire ou du XIXe siècle, vous entendrez toujours ces Variations Goldberg si vous jouez l’Allemagne. Ce qui peut être un peu lassant !

Avec les versions ultérieures de Civilization, la musique évolue au fur et à mesure que les siècles s’écoulent et ce, peu importe la civilisation jouée. Ainsi, dans Civilization IV, la renaissance est rythmée par Pergolese, à l’époque classique par Mozart et Beethoven, puis l’âge industriel est évoqué musicalement par des thèmes de Brahms, Rimski-Korsakov, Saint Saëns ou encore Antonín Dvořák et ses danses slaves.

Si votre enfant ou votre ado passe beaucoup de temps sur le jeu Civilization, rassurez-vous en vous disant qu’il se fait une sacrée culture musicale !