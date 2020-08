Les multiples reprises du Canon de Pachelbel

Johann Pachelbel savait-il en 1680, lorsqu’il compose cette pièce sur basse obstinée, avec sa marche harmonique diablement efficace, qu’elle inspirerait des dizaines et des dizaines de reprises très différentes ?

Le « Canon et gigue en ré majeur pour trois violons et basse continue » plus connu sous le nom raccourci de Canon, le canon de Johann Pachelbel, la seule pièce connue de cet organiste et compositeur allemand, un ami de la famille bach né en 1653 et mort en 1706 à Nuremberg.

Rain and Tears des Aphrodite's child

En 1968, Demis Roussos et les Aphrodite’s child sortent Rain and Tears qui sera le plus grand succès du groupe ! Pour évoquer la mélancolie des paroles signées Boris Bergman, Vangelis, le compositeur de cette balade, reprend quasiment tel quelle la progression harmonique du Canon de Pachelbel. Il intègre même à son arrangement un clavecin, comme un clin d’oeil à la musique baroque !

Go West des Village People

Dix ans plus tard, les Village People voient dans le Canon de Pachelbel, une formidable occasion de faire la fête !

Dans ce Go West, le rythme s’accélère et les soufflants typiques de la disco fin seventies entonnent un hymne épique sur une basse lancinante ! Sur le Canon de Pachelbel Victor Willis, le leader à la tenue d’officier de marine chante le bonheur d’une terre promise quelque part à l’Ouest !

La version des Pet Shop Boys prolonge le succès de ce titre qui est encore utilisé comme hymne par certains clubs de foot comme le PSG quand il entre dans le Parc des Princes !

Memories de Maroon 5

La dernière reprise en date donne au canon de Pachelbel un trait beaucoup plus intime, elle est signée Maroon 5 ! Avec Memories sorti en 2019 !

Dans Memories le groupe américain emmené par Adam Levine chante la perte d’un être cher, celle de l’ami et manager du groupe : Jordan Feldstein ! "Cette chanson est pour quiconque a déjà connu la perte. Autrement dit, cette chanson est pour nous tous » explique Adam Levine.

Et pour évoquer cette douleur universelle de la perte, quoi de plus beau que de reprendre la canon de Pachelbel, un air intemporel, composé il y a plus de trois siècle et qui sonne toujours aussi moderne ?