Les clichés de la musique de Dune

Ce matin, Max Dozolme nous parle de la bande originale du dernier film de Denis Villeneuve. Une musique qui se présente comme "inouïe" et qui repose pourtant sur des astuces dramaturgiques très anciennes.

Avec Dune, Denis Villeneuve réussit là où David Lynch avait échoué en 1984. Avec un budget conséquent et en séquençant le film en plusieurs volets, il montre que le cinéma est capable de se saisir d’un classique de la littérature de science-fiction, le roman Dune de Frank Herbert. Pour cette adaptation en plusieurs volets, Denis Villeneuve a fait appel à un compositeur qui aime nous en mettre plein les oreilles: Hans Zimmer, un musicien qui rêvait de faire la musique de Dune, ce livre étant un de ses favoris…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Pour mettre en musique un monde futuriste, des peuples vivant dans le désert et des planètes imaginaires, Hans Zimmer et Denis Villeneuve voulait une musique qui ait quelque chose d’inouï. Pourtant, même si les nombreux effets électroniques utilisés par Zimmer nous plongent en effet dans un univers à la pointe de la technologie, il n’en demeure pas moins que sa musique repose sur des astuces dramaturgiques éculées. Des clichés musicaux qui consistent notamment en l’utilisation du duduk, un instrument à vent arménien que l’on retrouve dans de nombreux films évoquant quelque monde orientale ou exotique.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

à réécouter AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Star Wars et la musique de Puccini, Stravinsky, Korngold et Holst

Dune ne nous fait pas entendre quelque chose d’inconnu donc mais semble plutôt un patchwork de musique extra-occidentales comme en témoignent certaines techniques vocales entendues dans la bande originale et qui rappellent par exemple le chant guttural mongol.

à réécouter AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Meredith Monk : Tout un monde vocal

Zimmer n’échappe pas non plus à un autre cliché musical. Pour évoquer un ailleurs indéfini, un certain exotisme, il utilise régulièrement une gamme musicale arabe nommée le hijaz. Une échelle de note que l’on trouve dans des œuvres orientalistes depuis le 19e siècle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Enfin, l’une des astuces les plus présente dans ce film comme dans de nombreux autres d’ailleurs consiste en l’utilisation de longues notes tenue pour dessiner un horizon musical et évoquer un paysage désertique. Cette astuce musicale est très ancienne, on la retrouvait déjà en 1880 dans le poème symphonique Dans les steppes de l'Asie centrale du compositeur russe Alexandre Borodine. Un drone musical qui évoque l’absence d’événements et l’horizon infinie de steppes désertiques qui ne sont pas sans rappeler les sables de Dune.