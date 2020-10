George Martin : la touche classique des Beatles

Le "Monsieur classique" des Beatles c'est lui. George Martin, producteur, compositeur et arrangeur du groupe sans qui les tubes Yesterday, Penny Lane, Eleanor Rigby, Strawberry Field Forever ou le White Album de 1968 n'auraient pas la même saveur...

On l'a souvent présenté comme le cinquième Beatles : leur producteur George Martin (1926-2016). Un hautboïste de formation qui a commencé sa carrière chez les labels de musique classique Parlophone et EMI. Cet homme de l’ombre apporte dans de nombreux arrangements sa touche classique aux chansons des Beatles.

Yesterday et Good Night

L’orchestration de Good night, final grandiose comme tous les arrangements du plus classique de leurs disques, le White Album de 1968 c’est lui: George Martin ! Tout comme le quatuor à cordes de Yesterday, les cors et les arrangements complètement étranges d’I am the Walrus lui aussi, George Martin encore qui signe l’arrangement halluciné de Strawberry Fields Forever ou la partie de double quatuor à cordes du Eleanor Rigby. Pour ce petit bijou de deux minutes les Beatles ont rangé les instruments, ils chantent derrière cette musique, un véritable scherzo pop.

Eleanor Rigby et Penny Lane

Quatre violons, deux altos et deux violoncelles enregistrés avec des micros tout prêt des cordes pour donner plus de dynamique et d’âpreté à cette partition inspirée selon George Martin par les cordes diaboliques de Bernard Hermann. C’est aussi George Martin qui écrit la partition des flûtes, du hautbois, du cor, de la contrebasse mais surtout de la trompette solo de Penny Lane ! Celui qui joue les solos de trompette piccolo se nomme David Mason, il est soliste à l’Orchestre de l’Opéra de Covent Garden et au Royal Philharmonic Orchestra.