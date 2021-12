Le trémolo : de Monteverdi à Malraux en passant par Gojira

A la découverte du trémolo, un geste musical expressif qui nous fait trembler d'émotion. Du "stile concitato" de Monteverdi aux pédales de trémolo des Rolling Stones en passant par le trémolo vocal et politique d'André Malraux.

Il évoque l’orage et la chaleur accablante de l’été et pourtant il nous glace les os ! Voici sans doute le trémolo le plus célèbre de l’histoire de la musique. Celui spectaculaire du Concerto pour violon en sol mineur op.8 n°8 RV 315 PP 336 plus connu sous le nom l’Eté d’Antonio Vivaldi.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Mais ce qu’il y a de pratique avec le trémolo c’est qu’il peut aussi évoquer le contraire de l’été, à savoir l’hiver. Vivaldi l’utilise pour symboliser le bruit des bottes que l’on frappe sur le perron d’une maison pour en enlever la neige quand Jean-Baptiste Lully l’utilise aussi chanté dans sa tragédie lyrique Isis (1677) pour nous donner l’impression que le Chœur des trembleurs grelotte vraiment de froid.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Le trémolo, cette répétition rapide d’une ou plusieurs notes est un moyen de rendre une ligne musicale très expressive. C’est d’ailleurs dans ce but là que, bien avant Vivaldi et Lully, le compositeur Claudio Monteverdi a inventé ce terme et théorisé son emploi. Pour le compositeur italien explique que le trémolo est un ingrédient essentiel de ce qu’il nomme le stile concitato, le style agité que l’on retrouve par exemple dans Le Combat de Tancréde et Clorinde (1624).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Voici ce qu’écrivait Claudio Monteverdi dans la Préface de son Huitième Livre de Madrigaux à propos du trémolo : « Au début les musiciens trouvaient plutôt ridicule de jouer une note seize fois. Or je recommande qu’on joue la basse continue et l’accompagnement exactement comme ils ont été écrits. » Claudio Monteverdi a eu raison de résister aux musiciens car le trémolo est aujourd'hui présent dans tous les styles musicaux et notamment dans le métal, lorsque les guitaristes et bassistes font des aller-retours virtuoses sur les cordes de leur instrument.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Contrairement aux Français de Gojira qui jouent leurs trémolos pour de vrai, certains trichent un peu en utilisant une pédale d’effet sur leur guitare pour donner un côté ondulé à des rifs légendaires. C’est le cas des Rolling Stones dans leur chanson Gimme Shelter.

en savoir plus AUDIO 3 min émission MAXXI Classique B.B. King, le maître du vibrato !

Les exemples de trémolos instrumentaux et vocaux ne manquent pas ! D’ailleurs puisque l’on parle de voix, écoutons celle politique d’André Malraux, soliste tragique dans le discours du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Des tremolos dans la voix qui à leur tour, nous font trembler.