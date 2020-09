Le thème principal de GTA IV : une ouverture d’opéra ?

Max Dozolme s'attaque ce matin au thème musical de l'un des plus grand jeu vidéo : GTA IV !

« Soviet Connection » est le thème principal du jeu Grand Theft Auto IV et est signé Michael Hunter. Dans ce jeu vidéo, vous incarnez Niko Bellic, un vétéran de la guerre de Yougoslavie qui rejoint son cousin Roman aux Etats-Unis et plus précisément à Liberty City, une ville fictive inspirée de New York gangrénée par la mafia. Ce qu'il y a de passionnant dans ce thème principal que l’on entend lors de la scène d’ouverture du jeu, est qu’il fonctionne comme une ouverture d’opéra classique ! Cette musique nous en dit beaucoup sur le scénario que vous propose les développeurs de Rockstar.

Soviet Connection

Le caractère musical et menaçant de cette musique n’annonce rien qui vaille pour Niko Bellic qui a pourtant immigré aux Etats-Unis en pensant vivre le rêve américain ! Le style musical de ce thème très R'n'B des années 2000 à la manière de 50 Cent ou Timbaland colle parfaitement à la période choisie du jeu GTA IV, à savoir le début des années 2000.

Egalement, un dernier indice nous en dit beaucoup sur les origines balkaniques de Niko Bellic ! Les sonorités de cordes frappées rappellent celles du cymbalum, un instrument que l’on joue en frappant avec des mailloches sur des cordes et que l’on retrouve beaucoup en Europe de l’Est, d’où vient Niko Bellic. Le cymbalum est un instrument présent dans plusieurs œuvres de musique savante chez les hongrois Gyorgy Kurtag ou encore Zoltan Kodaly.

Hary Janos - Kodaly

L’intermezzo de la comédie lyrique Hary Janos de Zoltan Kodaly est un très bel exemple de l’utilisation du cymbalum en musique classique. Le cymbalum est donc le symbole musical ou bien le leitmotiv, de Niko Bellic dans le jeu GTA IV.