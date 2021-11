Lady Gaga, Vittorio Monti et le jazz

Saviez-vous que Lady Gaga avait appris le piano à quatre ans ? Que ses premiers concerts avaient lieu dans des clubs de jazz ? Qu'elle avait enregistré des disques avec Tony Bennett et s'était même inspirée d'un air de 1904 de Vittorio Monti pour écrire l'un de ses titres les plus célèbres ?

A Superstar ! Voilà le terme qui désigne le mieux Lady Gaga. Musicienne de tous les superlatifs. Celle qui a vendu le plus de disque, aux tournées les plus lucratives, l’artiste la plus influente de l’année 2013 selon le magazine Forbes. Lady Gaga est une icône que l’on associe à des titres Bad Romance, Poker Face ou encore Just Dance. Des chansons synthpop aux synthétiseurs lourds et compressés qui ne doivent pas nous faire oublier que Lady Gaga est aussi une pianiste qui a appris ses premières notes à l’oreille, à l’âge de quatre ans.

En 2009 lors d’un concert donné pour la Reine Elizabeth, Lady Gaga interprétait en version acoustique sa chanson Speechless accompagnée par un quintette à cordes. Elle était au piano et chantait juchée sur un tabouret de trois mètres de haut. Une démesure, un sens aigu du spectacle voire de la provocation pour mieux annihiler les clichés qui pèsent sur tous les styles musicaux. Lady Gaga puise même parfois l'inspiration dans des airs classiques. C'est ce que l'on constate avec son titre Alejandro dont la mélodie repose sur la célèbre Csardas du violoniste Vittorio Monti.L’Hymne de l’été sur lequel la Terre entière dansait en 2010 reposait donc sur une mélodie de 1904 !

Mais plus que le classique c’est le jazz et la comédie musical qui animent Lady Gaga depuis sa tendre enfance. A l’adolescence elle compose ses premières ballades et donne ses premiers concerts dans des clubs de jazz. En 2011, au fait de sa gloire, elle chante en duo avec la légende Tony Bennett. Une amitié musicale qui débouche sur un album en 2014. Cheek to Cheek, un disque de reprises d’airs de Broadway signés, Jerome Kern, Cole Porter ou encore Irving Berlin. Un disque étonnant, salué par la critique mais qui ne récolte pas le même succès commercial que les précédents albums de Lady Gaga. Peu importe la chanteuse renouvelle l’expérience cette année avec Love for Sale, un second disque de reprises de Cole Porter avec le même Tony Bennett sorti le 11 novembre dernier.