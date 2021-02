La Symphonie n°3 de Brahms : un hymne à l’amour

Aujourd’hui Max Dozolme se penche sur l’une des pages les plus célèbres de Johannes Brahms, le troisième mouvement « Poco Allegretto » de la Troisième Symphonie de Brahms. Un thème célèbre et souvent associée à l’amour que ce soit au cinéma ou dans ses reprises en chanson…

Si le thème inaugural du troisième mouvement de la Symphonie n°3 en fa majeur de Brahms nous parlait, peut-être nous dirait elle ceci : "Aimez-vous Brahms ? Aimez-vous vraiment Brahms ? Aimez-vous Brahms et cette phrase musicale qui se répète trois fois, qui insiste, jusqu’à nous persuader pleinement de sa beauté ?"

Aimez-vous Brahms (1961) d'Anatole Litvak

Comme toute musique, ces vagues musicales sans paroles ne signifient rien d’autre qu’elles-mêmes. Ce ne sont que des notes, abstraites, un langage en soi ! Si certains musicologues ont pu entendre dans cette symphonie sans programme une évocation de la musique tzigane, chère à Brahms, il faut souligner que, malgré son abstraction, cette page symphonique est souvent associée au sentiment amoureux ! C’est le cas dans le film qui a fait découvrir cette musique au grand public en 1961… Aimez-vous Brahms, d'Anatole Litvak, une adaptation cinématographique du roman de Françoise Sagan avec Ingrid Bergman, Anthony Perkins ou encore Yves Montand. La Troisième Symphonie est le coeur musical de ce drame, celui qui bat la mesure des rencontres, des passions et des séparations amoureuses…

Brahms à la jazz

Dans Aimez-vous Brahms, la Troisième Symphonie est présentée dans sa forme orchestrale originale mais aussi dans des arrangements signés Georges Auric, grand compositeur de musique et membre éminent du groupe des six ! Le compositeur français métamorphose même le troisième mouvement de la symphonie en standard de jazz avec la voix de Diahann Carroll. Une chanson qui rappelle Take My Love de Frank Sinatra ou encore les reprises jazz de cette symphonie par Branford Marsalis, le Ramsey Lewis Trio ou encore Dorothy Ashby !

Pour Berlioz, la harpe est un instrument qui murmure, « les plus doux secrets des riantes mélodies… ». Il est vrai que le thème de Brahms est beaucoup moins mélancolique une fois jouée à la harpe par Dorothy Ashby dans cette Lonely Melody. Une solitude qui en appelle une autre…

Nostalgie, amour de l'Autre et amour de soi

Le premier album post-rupture entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin avait des couleurs brahmsienne avec ce Baby Alone in Babylone. La Troisième Symphonie, une symphonie de l’amour de l’autre mais aussi de l’amour de soi. C’est ce que nous montre le dernier exemple du jour. Voici ce que l’on obtient en mélangeant la Troisième Symphonie à la musique latine, à l’accompagnement de la chanson à bicyclette de Brahms et un texte qui nous donne envie de sourire. Juste quelqu’un de bien par Enzo Enzo !