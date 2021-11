La gamme par ton de Debussy à Stevie Wonder

Partons à la découverte de la gamme par ton. cette échelle musicale étonnante que l'on trouve dans de nombreuses œuvres de Claude Debussy, chez Liszt et Paul Dukas mais aussi dans Psycho d'Hitchcock ou encore chez Stevie Wonder.

Comme le rappelle Philippe Katerine avec cette chanson extraite de son tout premier album, la plupart des musiques que l’on écoute tous les jours sont affaires d’accords majeurs et mineurs. Et puis il y a les accords et les mélodies qui nous semblent immédiatement étranges à l’oreille. On sent bien qu’il ne s’agit plus de gammes mineures et majeures mais de quelque chose venu d’ailleurs.

Comme son nom l’indique, la gamme par ton est uniquement constitué de tons et tranche donc avec l’alternance de tons et de demi-tons des gammes mineures et majeures. Elle possède donc une couleur très particulière qui peut faire penser à des solos de Bill Evans mais aussi à un compositeur dont il s’est beaucoup inspiré : Claude Debussy ! Cela n'est pas anodin, Claude Debussy a beaucoup utilisé cette gamme pour accomplir sa révolution subtile (Boucourechliev). Elle plane sur la quasi-totalité de son prélude Voiles (1910) ou par touche, comme une épice qui relève le goût de quelques partitions comme c'est le cas dans son ballet Jeux (1913), l'un de ses chefs-d'œuvre.

Si Debussy est le compositeur qui est allé le plus loin avec l’usage de la gamme par ton, il n’est cependant pas le seul à avoir utiliser cette échelle de note. On la retrouve dans des œuvres de Liszt, Fauré, dans L’Apprenti sorcier de Paul Dukas pour évoquer une ambiance magique, dans Psycho d’Alfred Hitchcock pour évoquer une ambiance un peu plus morbide peur sans oublier cette introduction de You are the sunshine of my life de Stevie Wonder.

Comme le prouvent la chanson Elektrik de King Crimson, Pigs des Pink Floyd ou encore O Leary’s Cow des Beach Boys, la gamme par ton n’est pas la chasse gardée des musiciens classiques et jazz. Ce n’est pas non plus une gamme qui rime forcément avec bizarrerie et angoisse !

