L'Orchestra Hit ou l'oiseau de funk de Stravinsky

L'histoire d'un accord de l'Oiseau de feu de Stravinsky devenu un gimmick incontournable des sonorités hip-hop, new wave et du rock progressif depuis une quarantaine d'années.

Vous avez entendu ces accords secs et rugissants ? Cette sonorité, on la retrouve dans toutes les banques sonores des logiciels et des synthétiseurs depuis les années 70 ! Et cet orchestra hit, littéralement, "choc orchestral" est en effet un accord d’orchestre que l’on retrouve dans une oeuvre de 1910 : l’Oiseau de Feu de Stravinsky et plus précisément dès la première mesure de La Danse infernale du roi Kastcheï.

C’est cette version de 1965 avec l’Orchestre Philharmonia sous la direction de Josef Krips. précisément, que deux scientifiques australiens, Peter Vogel et Kim Ryrie ont choisi d'intégrer à un synthétiseur dernier cri: le Fair Light CMI (1979). Depuis la sortie de ce synthétiseur l’orchestra hit est devenu un véritable gimmick ! Voici un tour de pistes de musique utilisant donc un petit extrait de l’oiseau de feu de Stravinsky ! On commence avec un peu de new wave et A View to a Kill du groupe Duran Duran ! Et là vous avez entendu que contrairement à Planet Rock qu’on entendait au tout début de cette chronique, l’orchestra hit est "pitché", harmonisé, c’est à dire qu’il est utilisé à différentes hauteurs : il joue une mélodie.