L’hommage beethovénien à Kobe Bryant

Le jour de l'anniversaire de Kobe Bryant ce 23 août dernier, Nike a sorti un spot publicitaire mettant en valeur la Sonate au Clair de Lune, morceau qu'affectionnait tout particulièrement le basketteur.

Kobe Bryant aurait du fêter ses 42 ans le 23 août dernier. Ce jour-là, la marque Nike a sorti un spot publicitaire particulièrement poignant en hommage à Kobe Bryant et à sa fille Gianna, tous deux décédés le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère à Calabasas en Californie.

Kobe taught us to be better

Ce film qui ne vend en réalité aucun produit est un montage entre les moments de vie de Kobe Bryant et des images d’archives de la ségrégation américaine ou de manifestations Black Matter. On y voit aussi des artistes engagés comme la footballeuse Megan Rapinoe.

Better Mamba Forever

Le titre de cette vidéo Better Mamba Forever est un double hommage. Better (faire mieux), était le maître mot du basketteur vedette des Lakers de Los Angeles, et Mamba était le pseudonyme que Kobe Bryant s’était choisi.

Tout au long de la publicité, le rappeur Kendrick Lamar répète comme une formule magique ce mot : Better. On l’entend dire : « Kobe nous disait d’être meilleurs, de meilleurs rêveurs, de meilleurs héros, de meilleure mère et surtout d’être le meilleur père et d’être le meilleur pour toujours ! »

Si Max Dozolme nous parle de ce spot publicitaire sorti il y a une semaine, c’est parce que la musique qui accompagne cet hommage est une reprise du premier mouvement de la Sonate au Clair de Lune de Beethoven. C’est une sonate qu’affectionnait particulièrement Kobe Bryant, elle le calmait quand il se sentait mal, et a même appris à la jouer par cœur.

Le casque vissé sur les oreilles, il racontait avoir joué et rejoué à l’oreille ce premier mouvement de la sonate de Beethoven pour pouvoir le jouer en cadeau d’anniversaire à sa femme, Vanessa.

Kobe Bryant au piano avec quatuor

La Sonate de Beethoven n’est donc pas artificielle, Kobe Bryant était véritablement passionné par la musique classique. Et ce n’est pas la première fois que les publicitaires associaient Kobe Bryant à la musique classique : en 2013 par exemple, dans un clip promotionnel pour une marque d’ordinateur, on pouvait voir Kobe Bryant, très appliqué, jouant la fameuse sonate au piano, en compagnie d’un quatuor américain, le quatuor Loring.

Kobe Bryant assumait donc cette passion pour la musique classique, qui lui avait d'ailleurs inspiré en 2014 un modèle de basket, les 9 Elite Low Beethoven en clin d’oeil à la neuvième symphonie du compositeur. Pour Nike, il s’était même déguisé en Mozart pour un autre spot publicitaire. Mozart est également un autre compositeur cher à Kobe Bryant, qui répondait aux journalistes lui reprochant de tenter de tirs risqués lors de certains match : « On disait bien à Mozart qu’il écrivait trop de notes ! »