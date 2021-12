L’aube radiophonique de Tous les matins du monde (1991)

Gérard Depardieu fête ses 73 ans aujourd'hui. L'occasion de partir à la découverte de la genèse de Tous les Matins du Monde. Et si le destin musical de ce succès inattendu s'était joué en 1988, lors d'une émission diffusée sur France Musique ?

Il n’était qu’une entrée dans un dictionnaire de musique, il est devenu un personnage culte du cinéma. Marin Marais, compositeur français dont on ne savait quasiment rien avant qu’Alain Corneau en fasse le symbole de l’ambition, du génie musicale et des regrets. Pour beaucoup d’entre nous, ce musicien du 17e siècle aura pour toujours les traits d’un Depardieu dans Tous les Matins du Monde (1991) d'Alain Corneau. Ceux de Gérard et Guillaume . Le père et le fils réunis dans un même rôle le temps d’un film dont personne n’aurait pu prévoir le succès retentissant…

Tous les Matins du Monde est le fruit d’un rêve. Alain Corneau nourrissait depuis longtemps le désir de réaliser un film traitant d’un sujet musical. Il aura suffit d’une rencontre à la fin des années 80 avec un écrivain mélomane pour que ce projet prenne forme. Alain Corneau et Pascal Quignard se rencontrent à l’occasion d’un concert de viole de gambe. Ce jour-là, Alain Corneau propose à Pascal Quignard d’élaborer le scénario d’un film musical. Il se trouve que Quignard vient justement de publier un essai intitulé La leçon de Musique inspiré par Marin Marais. Ce livre lui vaut d’ailleurs de participer à une émission de radio à laquelle participe aussi un éminent violiste.

Le 14 avril 1988, Jordi Savall et Pascal Quignard sont les invités de Jean-Michel Damian, le producteur de l’émission Désaccord Parfait. Une programme phare de France Musique où s’est peut-être joué le destin de Tous les Matins du Monde comme le confiait Jordi Savall à Alain Duault en 1991.

Cliquez sur le lecteur en haut à gauche de la page pour écouter l'archive.

C’est donc suite à cette émission sur France Musique que Jordi Savall est invité à jouer en trio avec Alain Corneau et Pascal Quignard pour mettre au point ce film aux allures de défi.

Le succès inattendu fut à la mesure de l’originalité de Tous les Matins du Monde. Un phare qui continue d’éclairer la musique française du 17e siècle et de susciter des vocations à l’instar d’un Valentin Tournet tombé amoureux de la viole de gambe en assistant aux leçons imaginaires de Marin Marais et Sainte-Colombe.