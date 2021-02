Le mystère du thème de Jeux interdits

Le thème de Jeux interdits est l’un des plus grands tubes de la guitare. Si la musique du film de René Clément est associée à son interprète, le guitariste espagnol Narciso Yepes, ce dernier n'est peut-être pas, contrairement à ce qu'il a pu dire, le compositeur de cette musique...

C’est une mélodie aussi tendre et naïve que le regard de Brigitte Fossey et de Georges Poujouly, les deux enfants et personnages principaux de Jeux Interdits (1952) de René Clément. A travers leurs yeux, nous plongeons dans le quotidien de paysans qui continuent tant bien que mal à vivre malgré la seconde guerre mondiale… Un très beau film notamment récompensé par un Lion d’or à la Mostra de Venise en 1952 avec cette mention magnifique : « Pour avoir su élever à une singulière pureté lyrique et une exceptionnelle force d’expression, l’innocence de l’enfance au-dessus de la tragédie et de la désolation de la guerre. »

Malgré cette reconnaissance internationale, comme pour panser les plaies de la seconde guerre mondiale, que reste-t’il de ce film aujourd’hui ? Pour la plupart d’entre-nous il reste cette musique, un classique du répertoire des guitaristes, passage quasiment obligé des leçons de guitare. Car il est beau et plutôt simple à jouer. Une basse et un arpège immuable sur lequel glisse une mélodie lente et mélancolique. Narciso Yepes a raconté lors d’un entretien radiophonique en 1982 qu’il avait écrit cette romance pour sa mère, il y a longtemps, quand il était lui-même un enfant… Malheureusement, avant Jeux Interdits, il y a eu le film Arènes Sanglantes de Rouben Mamoulian, musique d’Alfred Newman…

Bien qu'Arènes Sanglantes est sorti en 1941, soit une dizaine d'année avant Jeux Interdits, les thèmes de Narciso Yepes et d'Alfred Newman sont identiques. La théorie de Narciso Yepes, compositeur de cette musique, tombe à plat. Pour certain, cette mélodie interprétée et arrangée par Narciso Yepes pour le film de René Clément est inspirée d'une musique beaucoup plus ancienne et qui aurait été composée au début du XIXe siècle par un certain Fernando Sor (1778-1839).

La thèse selon laquelle la mélodie originale de Jeux Interdits aurait été composée par Fernando Sor s’appuie sur un manuscrit du début du XIXe siècle qui présente une mélodie ressemblant beaucoup à la romance deJeux interdits. En revanche, comme il n’est pas fait mention spécifiquement de Fernando Sor sur le manuscrit, certains pensent que cette romance aurait tout aussi bien pu être écrite par un autre guitariste espagnol, contemporain de Fernando Sor, un certain Matteo Carcassi (1792-1853)… En attendant d’autres découvertes musicologiques, il est certain que cette mélodie peut dire merci à Narciso Yepes, au cinéma et surtout à l’industrie du disque car c’est avec la réédition de la musique de Jeux Interdits en disque en 1970 que ce titre est devenu mondialement connu…