« Je ne veux pas travailler… » : éloge de la paresse selon Poulenc et Pink Martini

Quand un poème de Guillaume Apollinaire inspire une mélodie de Francis Poulenc et une fausse chanson française : Sympathique du groupe américain Pink Martini.

Au ​revoir 2020 ! Année du centenaire du Groupe des Six... Une formule inventée en 1920 par le journaliste Henri Collet et qui associe une musicienne et cinq musiciens français : Germaine Tailleferre, Georges Auric, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Louis Durey et Francis Poulenc. Alors pour célébrer, sur le fil, le centenaire du groupe, écoutons l'une des plus belles mélodies de Francis Poulenc : Hôtel.

Quelle torpeur, quelle nonchalance que ce rythme lent à trois temps, ces accords plaquées, doucement voilés… Et cette voix qui traîne. On dirait des bâillements… Et c’est bien l’idée de cette mélodie ! Hôtel, composé en 1940 d’après un poème de Guillaume Apollinaire. Une pièce qui est, selon le baryton Pierre Bernac interprète et ami de Poulenc : « la mélodie la plus paresseuse qui ait jamais été écrite ! Mais qu’on ne s’y trompe pas, toute tristesse doit en être bannie. Au contraire c’est une heureuse paresse ! »

Des paroles qui ont aussi inspiré Sympathique, le morceau phare d’un groupe américain de jazz vocal et de musique latine : Pink Martini. Rien de typiquement français donc. Et ne vous fiez pas au filtre posé sur la voix de la chanteuse China Forbes : cette chanson date seulement de 1997 !

Sympathique, une chanson popularisée en France par une publicité qui passait à la télévision au début des années 2000… Souvenez-vous, il s'agissait d'une marque de voiture française portant le nom prestigieux de Picasso ! En tout cas, cette musique qui donne envie de rester encore un peu au lit et d’aborder l’année 2021 sereinement.