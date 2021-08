Initials B.B : amour monstre et nouveau monde (R)

Il y a 127 ans, jour pour jour, la Symphonie du Nouveau Monde d’Antonin Dvorak était créée au Carnegie Hall de New York. Une symphonie reprise en 1968 par Serge Gainsbourg et l'arrangeur Arthur Greenslade dans la chanson Initials B.B. Un monument dédié à Brigitte Bardot et à l'amour qui a fui.

Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg , © Getty / Henri Bureau/Sygma/Corbis/