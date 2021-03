Il était une autre fois... Shéhérazade selon Deep Purple, Renaissance et Skip Martin

Le 18 mars 1844 naissait l’un des plus grands symphonistes russe : Nikolaï Rimski-Korsakov, l’auteur, entre autres d’une suite symphonique intitulée Shéhérazade. L’une de ses oeuvres les plus célèbres et qui a inspiré de nombreuses reprises très variées…

Il était une fois Shéhérazade, sultane aussi solitaire que ce violon soliste qui clame sa mélancolie à travers des voiles scintillants évoqués par une pluie d’arpèges joués par la harpe. Pour survivre à la cruauté du Sultan Schariar, assassin de chacune de ses femmes, Schéhérazade raconte des histoires. 1001 contes pendant 1001 nuits. Ce sultan cruel et dangereux, le voici…

Souvenez vous bien de ce thème qui ouvre la Suite Symphonique Schéhérazade composée en 1888 par Nikolai Rimski-Korsakov, sans doute l’un des plus grands orchestrateurs de son époque. Car ce thème du Sultan Schariar qui jalonne l’oeuvre de Korsakov a été repris par de nombreux musiciens. A commencer et cela va peut-être vous surprendre par l’un des plus grands groupes de l’histoire du hard rock. J’ai nommé Deep Purple et leur tout premier album solo Shades of Deep Purple sorti en 1968…

Un hymne sans parole, prélude dans l’esprit d’une toccata baroque emmené par l’organiste du groupe Jon Lord qui un an avant de composer son concerto pour groupe et orchestre s’amuse ici à réharmoniser le thème de Rimski-Korsakov ! Mais Deep Purple n’est pas le seul groupe anglais à avoir repris Shéhérazade. En 1975, Renaissance enregistraient un titre fleuve de 24 minutes intitulé Song of Scheherazade où l’on entend ceci…

Une lecture très rock progressif de ce même thème de Rimski-Korsakov décidément passe partout ! Et en swing, ça donne Scheherajazz.

Derrière ce jeu de mot ravissant se cache le chef d’oeuvre du saxophoniste, clarinettiste mais surtout arrangeur américain Skip Martin ! Un musicien qui a arrangé le Tannhauser de Wagner, Les Danses Polovtsiennes de Borodine mais aussi Shéhérazade de Rimski-Korsakov. Cette fois, il ne reprend pas qu’un thème isolé mais toute l’oeuvre du compositeur russe ! Comme la suite originale, le Schehérejazz est donc structuré en quatre scènes. Et comme l’oeuvre de Rimski-Korsakov, on a plaisir à retrouver le thème du Sultan tout au long de ce Schéhérajazz qui évoque moins les 1001 nuits d’Ispahan que celle endiablées de la 52e rue de New-York…