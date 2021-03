Frédéric Chopin : héros très discret des jeux vidéos

Il y a 211 ans aujourd’hui, le 1er mars 1810, naissait Frédéric Chopin, compositeur dont la musique vocale et mélodique est souvent utilisée au cinéma mais aussi dans les jeux vidéos. Il est même le héros de certains titres vidéoludiques...

Frédéric Chopin fait partie de ces compositeurs dont la notoriété dépasse de loin le seul cercle des amateurs de musique classique. Sa musique très vocale et mélodique est souvent utilisée au cinéma mais aussi dans les jeux vidéos. Des versions mécaniques qui évoquent le timbre 8-bit des premiers titres vidéoludiques des années 80-90 mais aussi des arrangements plus subtils comme celui que l’on trouve dans le jeu Bioshock Infinite : a burial at the sea.

Musique d'ambiance et interactivité

Un arrangement du Nocturne op.9 n°2 composé spécifiquement pour ce jeu vidéo par Jim Bonney ! Une musique qui colle parfaitement à l’ambiance étrange et glauque de ce jeu très cinématographique où les marches nuptiales de Mendelssohn et de Wagner sont aussi de la partie. La musique de Chopin ici n’est que cosmétique, elle est utilisée pour mettre le joueur dans une certaine ambiance mélancolique et sombre en lien avec l’univers du jeu, mais le joueur n’a aucune interaction avec la musique. En revanche, dans l’adaptation en jeu vidéo de la série The Walking Dead, le joueur doit retrouver un personnage qui joue du piano dans une maison. Pour cela, il doit se rapprocher de la musique qu’il entend, le Nocturne n°2 op.55 joué sur un piano désaccordé.

Chopin, personnage principal de "Eternal Sonata" et "Frederic : The Resurrection of music"

Chopin est tellement célèbre qu’il a aussi droit à des jeux vidéos qui lui sont entièrement consacrés. Dans Eternal Sonata sorti sur consoles en 2007, les développeurs ont inventé une histoire censée se passer dans les rêves de Frédéric Chopin au soir de sa vie. Nous voici plongés dans un monde féerique accompagné de personnages portant des noms musicaux tels que Polka, Falsetto et Jazz. Avec eux, on se bat contre des monstres avec des instruments de musique, on résout des énigmes, le tout sur des arrangements d’oeuvres de Chopin. …

Chopin est aussi le héros de Frederic : The Resurrection of music, une dystopie où dans un monde corrompu par des labels ne produisant que de la musique commerciale et sans âme, Frédéric Chopin ressuscite et affronte lors de duels pianistiques des artistes pop pour ramener l’harmonie et l'art sur terre. Pour passer les niveaux, nous devons donc jouer des arrangements rock, reggae et techno d’oeuvres de Chopin en appuyant sur les touches de notre manette au rythme d’airs de Chopin. Petit bémol, les 12 notes de la gamme sont réduites à seulement six touches d’une manette de console ce qui fait que le même bouton peut donner des notes différentes, un cauchemar pour les personnes qui ont l’oreille absolue…