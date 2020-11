Frank Zappa : adorateur du Sacre du Printemps de Stravinsky

A l'occasion de cette semaine consacrée aux Etats-Unis et aux Elections américaines, Max Dozolme nous parle d'un musicien américain et de son obsession pour un thème bien connu d’Igor Stravinsky !

Guitariste, chanteur et compositeur au style inclassable, fondateur des Mothers of invention, Frank Zappa est un musicien autodidacte qui adorait les recherches électroacoustiques de Varèse et la polytonalité d’un Charles Ives. Il vouait un véritable culte pour Igor Stravinsky et notamment pour son révolutionnaire Sacre du Printemps !

Retenez bien le thème qui ouvre le ballet de Stravinsky : ce basson que l’on a rarement l’occasion d'entendre, s'affaire à un solo dans les aigus. Il s'agit d'une mélodie que Zappa adore citer dans des contextes très différents, notamment dans le titre : In A Gadd Stravinsky.

Avec ce thème et variations sur la mélodie inaugurale du sacre du printemps de Stravinsky par Frank Zappa, nous en 1984 à Memphis ! Cependant, la passion de Zappa pour la richesse rythmique et l’orchestration de Stravinsky remonte à bien plus loin. A son adolescence, le deuxième disque qu’achète Zappa après Ionisation de Varèse, est le Sacre du Printemps de Stravinsky. On retrouve d'ailleurs l'opéra de Stravinsky dans Cruising With Ruben and the Jets, un album qui se moque des chansons Doo Wop américaine.

Dans ce morceau, le solo de basson de l'opéra devient un air de crooner ! Zappa était tellement fan de Stravinsky qu’il a également fait des clins d’oeil au ballet Agon ou à l’histoire du soldat de Stravinsky, une de ses œuvres préférées.

Pour finir, le titre extrêmement court Amnesia Vivace, extrait de l’album Aboslute Free, deuxième album de Zappa et des Mothers of invention, juxtapose le solo de basson du Sacre du Printemps avec le thème de la berceuse de l’Oiseau de Feu de Stravinsky.