Eugen Cicero : la virtuosité au service du classique et du jazz

Connaissez-vous Eugen Cicero (1940-1997) ? Un pianiste roumain qui excellait dans un exercice périlleux, celui de faire swinguer, avec une virtuosité folle, des airs classiques, baroques et romantiques.

Quand on pense pianiste de jazz qui reprend des oeuvres du répertoire classique on pense souvent à Jacques Loussier et son trio basse batterie. Mais il est un pianiste un peu moins célèbre que notre compatriote qui excellait également dans ce domaine. Il se nommait Eugen Cicero. Il est né en 1940 à Cluj-Napoca au nord ouest de la Roumanie. C’est un autodidacte qui joue ses premières notes de piano à quatre ans. Il rejoue à l’oreille des airs qu’il entendait à la radio et à six ans il jouait un concerto de Mozart avec l’orchestre de Cluj-Napoca.

Sa mère chanteuse et son père prêtre orthodoxe voient dans les talents de son fils un signe divin. Quand la famille déménage dans la capitale, Bucarest, ses parents l’inscrivent dans une école de musique. Dix années passent, les morceaux de Chopin, de Beethoven et Bach sont ingurgités à toute vitesse par le jeune élève.

A 19 ans, il pousse pour la première fois les portes du Conservatoire national de Roumanie. Le Conservatoire de Bucarest, le Graal, où il rencontre un élève du même age que lui. Il n’est pas pianiste mais violoniste. En revanche il adore lui aussi le jazz. Son nom ? Vladimir Cosma. Une fois ses études terminées, Eugen Cicero devient professeur de piano. Il donne des tournées et profite d’ailleurs d’un concert donné à Berlin-Ouest dans les années soixante pour quitter définitivement la Roumanie communiste. Dès lors sa vie se passera à Berlin et Zürich. Bucarest et ses oeuvres classiques tant de fois étudiées ne sera jamais loin.

Relativement méconnu en France, Eugen Cicero jouit en revanche d’une grande popularité à l’étranger et notamment au Japon où il donna des concerts mémorables ! Ses disques qui se comptent par dizaine nous font entendre un génie d’improvisation à la Erroll Garner associé à la technique chirurgicale d’un pianiste classique. Ces disques nous disent aussi que les parents d’Eugen Cicero ont bien fait de lui donner un tel prénom. "Eugen" voulant dire "le bien né" en grec.