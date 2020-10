Eddie Van Halen et la musique classique

Le guitariste Eddie Van Halen nous a quittés hier à l'âge de 65 ans... Le roi du tapping est mort, vive le roi ! Le musicien entretenait de nombreux liens avec la musique classique, qu'il appréciait tout particulièrement.

Eddie Van Halen est mort hier, le 6 octobre à Santa Monica aux Etats-Unis. Il laisse de nombreux guitaristes orphelins. Lui le fondateur avec son frère aîné Alex Van Halen du groupe Van Halen, symbole du hard rock et de la virtuosité à tout crin ! Ce matin nous lui rendons hommage avec trois liens qu'il entretenait avec le classique.

Tout d’abord, si on vous dit Ludwig van vous penserez certainement à un compositeur classique bien connu. Saviez vous que le second prénom d’Eddie Van Halen était Lodewijk ? C'était un hommage de ses parents pour leur fils qui se nommait donc Edward Lodewijk van Halen ! Le père d’Eddie était d’ailleurs musicien : saxophoniste et pianiste. Un bon présage que ce prénom.

Eddie Van Halen a une formation classique. Il a appris le piano tout jeune, en avouant que petit il avait beaucoup de mal à lire les notes des partitions et qu’il improvisait très souvent sur du Bach ou du Mozart. Le piano n'était pas son instrument préféré. Son instrument, ça sera la guitare dont il deviendra un des héros. Une guitare électrique qu’il jouera avec la fougue d’un baroqueux comme en témoigne son solo fait de marches en quarte, en tapping, rappelant certains passages de la musique d'un Vivaldi par exemple.

Lors d’un live donné en 1986, Eddy van Halen improvise devant un public debout, une certaine lettre à Elise, peut-être un hommage à ce Ludwig van Beethoven pour ses parents. Une bonne étoile sans doute.