De l'usage de Pergolèse dans Bach, Stravinsky, Hindemith et Bonne nuit les petits !

Il est né il y a 311 ans, le 4 janvier 1710 à Jesi en Italie, et n'a vécu que vingt-six années. Jean-Baptiste Pergolèse a pourtant inspiré de nombreux musiciens ! On retrouve même une de ses oeuvres dans un série télévisée française culte des années soixante...

Tilge, Höchster, meine Sünden de Bach

Des voix qui tentent de s'élever, comme la mère du christ qui se tient droite malgré la perte de son fils. Ainsi commence le Stabat Mater de Pergolèse. Compositeur qui ne sera resté sur Terre que l’espace d’un souffle puisqu’il disparait à 26 ans ! Pourtant en si peu de temps, il a laissé des oeuvres qui ont influencé des musiciens très différents à commencer par l’un des plus grands, Jean-Sébastien Bach et sa cantate Tilge, Höchster, meine Sünden, (BWV 1083). En 1740, Le Stabat Mater est remanié, l’effectif reste le même mais on passe du latin à l’allemand, langue protestante de Bach.

Sancta Susanna de Paul Hindemith

Bach n’est pas le seul musicien à adapter le Stabat Mater ! En 1921 et en seulement deux semaines, le compositeur allemand Paul Hindemith compose un opéra de jeunesse très sulfureux : Sancta Susanna, sous-titré Stabat Mater. Et pour cause, cet opéra alterne entre musique originale de Hindemith et arrangements du Stabat Mater de Pergolèse.

Pulcinella de Stravinsky

Qui dit Pergolèse et reprise dit aussi Pulcinella ! Le ballet néoclassique de Stravinsky qui nous plonge dans une représentation imaginaire de la Commedia dell'arte et qui fait entendre plusieurs pages de Pergolèse. C'est le cas, par exemple, de la Sérénade qui s'inspire d'un thème que l'on retrouve dans les opéras Il Flaminio et Lo frate nnamorato.

Le générique de Bonne nuit les petits

Chaque épisode de Bonne nuit les petits se termine avec une mélodie attribuée à Pergolèse ou à Antoine Albanèse, un castrat napolitain qui a vécu au XVIIIe siècle et écrit des paroles sur cet air intitulé Que ne sais-je la fougère. Le classique est vraiment partout !