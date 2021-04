Claude Chabrol : Liszt, Mozart et la bourgeoisie

On connait Claude Chabrol réalisateur, celui qui avait un don pour faire rimer Brahms, Wagner, et Mozart avec faits-divers et critique de la bourgeoisie, mais connaissez-vous Claude Chabrol, pianiste et chanteur d’opéra ?

Le metteur en scène Claude Chabrol pendant le tournage du film 'Une Affaire de femmes' en mai 1988 en France. , © Photo by Jacques PRAYER/Gamma-Rapho via Getty Images