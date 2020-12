Ce que nous dit la bande originale du film Kaamelott

Hier, Laurent Valière célébrait les 60 ans de la comédie musicale Camelot ! Aujourd'hui, Max Dozolme se penche sur une autre œuvre qui s’inspire de la légende arthurienne. Un autre Kaamelott puisque c’est la bande originale du film d’Alexandre Astier, passé au peigne fin dans Maxxi Classique.

Trois interventions de cors et un coup de timbale, comme les trois coups qui annoncent l’ouverture d’une pièce de théâtre. Si l’on ignore encore la date de sortie du premier film Kaamelott, la musique, elle, nous est connue. Grâce à cette sortie en décalée de la bande originale, Alexandre Astier nous invite justement à mettre des images sur ce film, à l’imaginer au sens propre du terme. Alors ce matin, j’avais envie de comprendre ce que nous dit cette bande originale.

Cette musique que vous pouvez entendre dans le teaser du film, celle qui ouvre le disque enregistré avec l’Orchestre National de Lyon nous dit déjà beaucoup de choses. Comme des compositeurs de musique de film qui le fascine tels que John Williams ou Richard Robbins, le compositeur des films de James Ivory, Alexandre Astier, utilise de courts motifs qui sont échangés par tout l’orchestre. Les motifs ascendants comme des vagues qui donnent beaucoup de dynamisme à l’ouverture du disque, sont une manière de représenter musicalement l’abordage en mer rouge. Ces courts motifs ascendants ne vous font-ils pas penser à une œuvre classique ?

Après un échange avec Alexandre Astier, ces courtes phrases mélodiques, ces motifs ascendants peuvent nous faire penser à l’ouverture de LaForce du Destin de Verdi, une ouverture qui utilise aussi de courts motifs ascendant très dynamiques !

Au-delà de l’Orchestre National de Lyon au complet, Alexandre Astier a aussi fait appel à des instruments étrangers à l’orchestre symphonique. C’est le cas du théorbe, un instrument de la renaissance cousin du luth médiéval mais aussi du cymbalum, un instrument lié à un personnage et qui évoque le tympanon médiéval. On retrouve même dans cet extrait les motifs ascendants du début !

Cette bande originale rappelle aussi l’amour d’Alexandre Astier pour les mesures asymétriques et pour les rythmes impairs, telles que des mesures à cinq, quinze ou à sept temps, très utilisées dans la bande originale de Kaamelott. Dans « L’attaque des Burgondes », afin de montrer le fait que les Burgondes, peuple d’Europe de l’Est, sont étrangers aux celtes et qu’ils ont des coutumes et une manière de voir le monde et de l’entendre différemment, Alexandre Astier écrit cette partition à sept temps. Rajoutez à cele des percussions martiales et violentes, et nous sommes plongées dans une véritable attaque burgonde.

Comme le dit Alexandre Astier : la musique sait tout avant tout le monde, et cette musique nous dit beaucoup de choses des Burgondes. Elles les caractérise et nous voilà transportés dans un univers cohérent. Nous imaginons les images à défaut de voir le film. C'est un beau cadeau et une belle invitation à imaginer au sens propre du terme, un film qui sortira un jour…