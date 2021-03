Cartoons et détournements d'airs classiques

Au cinéma, les réalisateurs demandent parfois à des compositeurs d’écrire dans le style de musiciens classiques et de reprendre à leur compte une oeuvre du répertoire. Cette pratique est également courante dans les cartoons.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance des dessins animés dans la représentation que l’on se fait d’une musique. C’est ce que rappelait Leonard Bernstein dans son ouvrage La musique expliquée aux enfants. Une transcription de leçons de musique données par le chef américain. Dans le premier chapitre : Que signifie la musique ? Leonard Bernstein demande aux enfants à quoi leur fait penser l'Ouverture de l'opéra Guillaume Tell.

« Sans doute, pensez-vous que cette musique évoque le Far West américain parce que c’est l’air du cowboy solitaire ? Et bien cette musique ne peut pas parler du Far West car elle a été écrite par un homme qui n’avait jamais entendu parler du Far West. Il était italien et s’appelait Rossini. Si cette musique évoque pour nous les chevaux et les cow-boys c’est qu’elle a été utilisée dans les westerns que l’on voit au cinéma ou à la télévision ». Bernstein pense peut-être à la série télévisée Lone Ranger qui utilisait cette musique comme générique. Il aurait également pu parler de la plus célèbre des souris de dessin animé.

Un arrangement sans queue ni tête de l’ouverture de Guillaume Tell à l’image de l’anarchie qui règne dans l’épisode The Band Concert de Disney (1935). Cet exemple n’est pas isolé, les dessins animés produits par Tex Avery, Looney Tunes et Disney abondent en clin d’oeil à la musique classique.

Si dans le lied Le Roi des Aulnes de Schubert, l’accompagnement virtuose du piano évoque le galop d’un cheval dans la nuit, son utilisation dans ces dessins animés des années 40 est associée tantôt à un renard affamé, à un train fonçant sur la caméra ou encore à un Bugs Bunny déguisé en desperado. Pas grand chose à voir avec le poème de Goethe que Schubert a mis en musique ! C’est ce que l'on a pu constater grâce à l’illustrateur américain Vincent Alexander qui a posté sur twitter il y a une semaine de cela, des dizaines et des dizaines d’extraits de cartoons utilisant des extraits d’oeuvres classiques. Il en conclut ceci : beaucoup d’entre-nous connaissent, grâce aux cartoons, des airs classiques sans forcément pouvoir les nommer.