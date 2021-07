"Because" de John Lennon et la Sonate "Clair de lune" de Beethoven (R)

Londres, Numéro 3 bis à Abbey Road. C’est dans ce studio fondé en 1929 par le label EMI que les Fab Four ont enregistré leur chant d’adieu. Parmi les titres de ce disque on trouve "Because". Une chanson de John Lennon inspirée de la Sonate "Clair de Lune de Beethoven"...

George Harrison (1943 - 2001), Ringo Starr et John Lennon (1940 - 1980) le 30 juin 1967 à Abbey Road. , © Getty / John Williams/BIPs