Aretha Franklin remplace Pavarotti au pied levé

C’est un moment fort de l’histoire des Grammy Awards. Le jour où Aretha Franklin a sauvé la cérémonie en remplaçant au pied levé le ténor Luciano Pavarotti dans un répertoire qu’on ne lui connaissait guère : l'air "Nessun Dorma" de Puccini.

Le 25 février 1998 au Radio City Hall de New York se tenait la quarantième cérémonie des Grammy Awards. La grande messe de la musique qui récompense tous les styles musicaux de la pop au classique ! Dans la catégorie classique cette année là, le meilleur enregistrement orchestral est décerné à Pierre Boulez et l’Orchestre de Cleveland pour leur interprétation de la Symphonie Fantastique tandis que Cecilia Bartoli remporte avec son album An Italian Songbook le prix de la meilleure performance vocale. Pour ouvrir le chapitre « musique classique » de la cérémonie, le producteur de la soirée, Ken Ehrlich a proposé à Luciano Pavarotti d’interpréter en direct l’un de ses airs les plus populaires : Nessun Dorma tiré de Turandot de Giacomo Puccini !

Cet aria extrait de l’opéra Turandot doit être un des moments forts de la soirée ! Le "Nessun Dorma" de Puccini est indissociable du ténor italien depuis qu’il l’a interprété lors de la coupe du monde de Football en 1990 en Italie. Un concert mémorable qui donne envie aux Grammy Awards de retenter l’expérience huit ans plus tard en misant sur le même succès. Ce 25 février 1998, les répétitions avec l’orchestre se passent plutôt bien même si le ténor italien est gêné par quelques maux de gorges qui l’inquiètent.

Une demie-heure après le lancement du show télévisé, le pire arrive. Un assistant de production reçoit un appel de Pavarotti indiquant qu’il souffre trop pour chanter ce soir-là mais qu’il viendra avec plaisir l’année prochaine... Panique à bord ! Alors Ken Ehrlich, le producteur de la soirée a une idée… Il se souvient que deux semaines plus tôt Aretha Franklin avait interprété le même air que Pavarotti, Nessun Dorma de Puccini, lors d’un concert caritatif à New York. Aussitôt le producteur va dans la loge de la chanteuse présente au Grammy Awards. Il lui explique la situation, lui donne un enregistrement de la répétition avec Pavarotti. Aretha Franklin écoute la cassette et dit au producteur :" Ok, je vais le faire, ça va être marrant !"

Une fois la dernière note jouée, le public applaudit debout et pendant plusieurs minutes la reine de la soul et cette version inattendue de Nessum Dorma. La chanteuse qui s’intéressait de plus en plus à l’opéra et qui avait pris des cours avec une coach quelques mois avant les Grammy awards vient tout simplement de sauver la soirée et d’offrir aux Grammy Awards l’un des plus beaux moments de son histoire.