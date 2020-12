Trois idées reçues sur les chants de Noël

Georges Bizet a-t-il composé la Marche des Rois mages ? Les chants de noëls sont-ils tous très anciens ? De grands musiciens classiques ont-il composé des chants de Noël ?

Idée reçue n°1 : Georges Bizet a composé la Marche des Rois mages

Première idée reçu. Georges Bizet a composé La Marche des rois ou encore La Marche des Rois mages. Il est légitime de penser que cette chanson de Noël est une adaptation du Prélude deL’Arlésienne (1872) mais en réalité, Bizet s'est inspiré d'une chanson plus ancienne. Une manière pour Bizet de donner une couleur provençale à sa musique de scène écrite dont l'argument est signé Alphonse Daudet. L’origine de cette marche est sujette à débat. Certains l’attribuent à un certain Joseph-François Domergue, un curé officiant dans le Gard au XVIIIe siècle ! Le nom de Jean-Baptiste Lully est parfois évoqué en tant que potentiel compositeur de cette chanson. Dans tous les cas, cette chanson est bien plus ancienne que l’Arlésienne de Bizet !

Idée reçue n°2 : Toutes les chansons de Noëls sont très anciennes

On peut également penser a première vue que toutes les chansons de Noël ont été composés il y a très longtemps ! Eh bien pas du tout ! Même si certaines d'entre-elles comme_Es ist ein Ros entsprungenont été écrite au XVIe siècle, la plupart des chansons de noël, comme Il est né le divin enfant, Vive le vent ou Douce nuit ne datent que du XIXe siècle. De la même manière, White Christmas d’Irving Berlin ou encore Petit Papa Noël ne datent que de 1940. Sans parler de d’All I Want For Christmas_ de Mariah Carey qui date de 1994…

Idée reçue n°3 : Aucun compositeur célèbre n'a écrit de chanson de Noël

La plupart des chants traditionnels ont été écrits par de parfaits inconnus ! En revanche, ce n’est pas le cas du Minuit Chrétien, traduit en anglais par Holy Night qui a été écrit par un grand compositeur d’opéra. Adolphe Adam, compositeurs de ballets et d’opéra à qui l’on doit l’opéra Le Postillon de Longjumeau ou le ballet Gisèle, le ballet préféré de Tchaïkovsky! Donc quand vous entendez Mariah Carey chanter Holy Night, eh bien elle chante en vérité du Adolphe Adam