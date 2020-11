La Marseillaise dans la musique classique

De la simple citation à la transcription, notre hymne "La Marseillaise" intéresse les compositeurs de musique classique. Petit tour d'horizon avec Schumann, Berlioz, Stravinsky, Liszt, Debussy, Satie...

Il y a quand même un petit air de ressemblance entre le premier mouvement du Concerto pour piano n°25 de Mozart et ce début de la Marseillaise arrangé par Berlioz en 1830 ! Il est peut probable que Joseph Rouget de l’Isle, le compositeur de la marseillaise se soit inspiré de Mozart pour écrire son chant pour l’armée du Rhin… Par contre ce qui est sûr c’est que La Marseillaise, on la retrouve citer ou transcrite par de nombreux musiciens classique. Petit panorama ce matin !

De beaux trémolos dans le grave et des chromatismes vertigineux. Etonnante version, très orchestrale, de la marseillaise version Franz Liszt ! La marseillaise on la retrouve cité au piano dans le Carnaval de Vienne de Schumann ou par Debussy à la fin de ses Feux d’artifices. Une évocation voilée et partielle, comme l’évocation d’une fête du 14 juillet que l’on entendrait au loin…

Une Marseillaise bien plus exaltée est à écouter chez Satie dans ses Sports et Divertissements : Nous sommes en 1914 ! Ou pour violon seul, cinq ans plus tard, avec La Marseillaise version Stravinsky.

Schumann : Un compositeur passionné par notre hymne

La Marseillaise se chante aussi, comme ce lied Les Deux grenadiers de Schumann ! Un hymne qui évoque le désespoir de deux grognards de Napoléon, rentrant en France après la campagne de Russie… La Russie et La Marseillaise sont également à l’honneur dans l’Ouverture 1812 de Tchaikovsky. Ouverture orchestrale où l’affrontement des deux armées est mis en scène par la citation des hymnes russes et Français…Mais, pour finir, je vous propose de retrouver Schumann, compositeur déciment passionné par notre hymne, et une oeuvre assez peu connue de 1851 : l’ouverture Hermann et Dorothée inspirée d’un texte de Goethe. Et la partition de Schumann est une vaste fantaisie orchestrale autour de notre hymne…