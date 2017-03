Une vie pour Rossini (Hommage à Alberto Zedda)

♫Gioachino Rossini

Il barbiere di Siviglia

Acte I - "Dunque io son"

Martine Dupuy, mezzo-soprano

Nelson Portella, baryton

Roumanina Philharmonic Orchestra, dir.Alberto Zedda

Frequenz CAD 2 (Festival de Martina Franca, juillet/août 1982)

♫Gioachino Rossini

Il barbiere di Siviglia

Acte II - "Cessa di più resistere"

Lawrence Brownlee, ténor

Chor des Bayerischen Rundfunks

Münchner Rundfunkorchester, dir.Miguel Gómez-Martínez

Sony Classical 828768042922 (Geistag, Munich, mai 2005)

♫Gioachino Rossini

L’Italiana in Algeri

Acte I - "Pria di dividerci… Va sossopra il mio cervello"

Elsa Giannoulidou, mezzo-soprano

Ruth Gonzalez, soprano

Lawrence Brownlee, ténor

Marianna Pizzolato, contralto

Lorenzo Regazzo, basse

Bruno De Simone, basse

Giulio Mastrototaro, basse

Transylvania State Philharmonic Choir, Cluj

Virtuosi Brunensis, dir.Alberto Zedda

Naxos 8.660284-85 (Rossini in Wildbad Festival, juillet 2008)

♫Gioachino Rossini

Tancredi

Acte I - "Oh patria !... Di tanti palpiti"

Ewa Podles, contralto

Collegium Instrumentale Brugense, dir.Alberto Zedda

Naxos 8.660037-8 (1994)

♫Gioachino Rossini

Il viaggio a Reims

Acte III - "Io! Don Profondo… Medaglie incomparabili"

Ruggero Raimondi, baryton-basse

The Chamber Orchestra of Europe, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 413 347-2 (Rossini Opera Festival, Pesaro, 1984)

♫Gioachino Rossini

Otello

Acte III - "Non arrestare il colpo… Notte per me funesta… - Che sento… chi batte ?"

Carmen Romeu, soprano

Gregory Kunde, ténor

Maarten Heirman, ténor

Josef Wagner, baryton-basse

Maxim Mironov, ténor

Symphony Orchestra and Chorus of Opera Vlaanderen Antwerp/Ghent, dir.Alberto Zedda

Dynamic CDS 7711/1-3 (Opéra des Flandres, février 2014)

♫Gioachino Rossini

La Cenerentola

Acte II - "Non più mesta accanto al fuoco"

Joyce DiDonato, mezzo-soprano

José Manuel Zapata, ténor

Bruno Praticò, baryton-basse

Prague Chamber Choir

SWR Radio Orchestra Kaiserslautern, dir.Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92 (Rossini in Wildbad Festival, novembre 2004)