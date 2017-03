Si je t'aime, prends garde à toi! (Femmes fatales)

♫Georges Bizet

Carmen

Acte I - "L’amour est un oiseau rebelle"

Angela Gheorghiu, soprano

Chœur Les Éléments

Orchestre national du Capitole de Toulouse, dir.Michel Plasson

EMI Classics 5 57434 2 (2002)

Après ses débuts au Met, Clémentine Margaine chante à l'Opéra-Bastille sa première Carmen...

♫Richard Strauss

Salomé

"Jochanaan !... Dein Leib ist grauenvoll… Laß mich deinen Mund küssen"

Inge Borkh, soprano

Hans Hotter, basse

Bayerisches Staatsorchester, dir.Joseph Keilberth

Orfeo C 342 932 I (Munich, Prinzregententheater, 21 juillet 1951)

♫Giacomo Puccini

Turandot

Acte II - "In questa reggia"

Anna Netrebko, soprano

Yusif Eyvazov, ténor

Coro e Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, dir.Antonio Pappano

Deutsche Grammophon 479 5013 (2015/2016)

♫Alban Berg

Lulu

Acte II - "Jetzt liegt sie da drüben"

Anja Silja, soprano

Waldemar Kmentt, ténor

Orchester der Wiener Staatsoper, dir.Karl Böhm

Andante AN3050 (Opéra de Vienne, 16 décembre 1968)

♫Gioachino Rossini

Armida

Acte II - "D’Amore al dolce impero"

Maria Callas, soprano

Orchestra della RAI, Milano, dir.Alfredo Simonetto

EMI Classics 3 31461 2 9 (San Remo, 27 décembre 1954)

♫Robin de Raaff

Waiting for Miss Monroe

Acte I - "I must tell you this Doctor… Goddess, well… I had this dream last night"

Laura Aikin, soprano

Maria Kowan, mezzo-soprano

Netherlands Chamber Orchestra, Amsterdam, dir.Steven Sloane

Dutch National Opera CC72685 (Amsterdam, juin 2012)

♫Georges Bizet

Carmen

Acte IV - "C’est toi !... C’est moi !... - Tu ne m’aimes donc plus ?"

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, ténor

Chœur Les Éléments

Orchestre national du Capitole de Toulouse, dir.Michel Plasson

EMI Classics 5 57434 2 (2002)