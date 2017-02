À quoi rêvent les jeunes filles... (passions russes)

♫Nikolaï Rimski-Korsakov/arr.Paul Bateman

Sadko

"Song of India"

Aida Garifullina, soprano

ORF Radio-Symphonieorchester Wien, dir.Cornelius Meister

Decca 478 8305 (2015/2016)

♫Nikolaï Rimski-Korsakov

Sadko

Tableau III - "Toute la nuit, je l’ai attendu en vain… - (Ce miracle dont j’ai été le témoin était-il bien réel ?)"

Marianna Tarassova, mezzo-soprano

Vladimir Galouzine, ténor

Kirov Orchestra, dir.Valery Gergiev

Philips 442 138-2 (Théâtre du Mariinsky, 1993)

♫Modeste Moussorgski

Boris Godounov

Acte III - "Dimítri ! Tsaryévich ! Dimítri !... Tebyá, tebyá odnú, Marina… O, tsaryévich, umolyáyu… - Vivát ! Vivát !"

Eugenia Zareska, mezzo-soprano

Nicolai Gedda, ténor

Chœurs russes de France

Orchestre national de la Radiodiffusion française, dir.Issay Dobrowen

Brilliant Classics 93926 (1952)

L'air de Jeanne d'Arc (en français) dans La Pucelle d'Orléans de Tchaïkovski, par Jessye Norman et Yuri Temirkanov...

♫Nikolaï Rimski-Korsakov

Sniégourotchka (La Fille de neige)

Aria (issu du Prologue)

Aida Garifullina, soprano

ORF Radio-Symphonieorchester Wien, dir.Cornelius Meister

Decca 478 8305 (2015/2016)

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Pucelle d’Orléans

Acte I - "Adieu, forêts"

Irina Arkhipova, mezzo-soprano

The Academic Symphony Orchestra of All-Union radio and TV, dir.Gennady Rozhdestvensky

Melodiya MEL CD 10 02053 (1969)

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Pucelle d’Orléans

Acte IV - "Ô rêve magique et doux"

Sergei Yakovenko, baryton

Irina Arkhipova, mezzo-soprano

The Academic Choir and Symphony Orchestra of All-Union radio and TV, dir.Gennady Rozhdestvensky

Melodiya MEL CD 10 02053 (1969)

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

Mazeppa

Acte III - Berceuse de Maria

Aida Garifullina, soprano

ORF Radio-Symphonieorchester Wien, dir.Cornelius Meister

Decca 478 8305 (2015/2016)

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

La belle au bois dormant

Acte I - Pas d’action : Adagio de la rose

Concertgebouw Orchestra, Amsterdam, dir.Antal Dorati

Philips 420 792-2 (1981)

