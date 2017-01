Verdi, "Viva Italia"!

♫Giuseppe Verdi

Il Trovatore

Acte III - "Ah ! sì, ben mio… - L’onda de’suoni mistici… - Di quella pira"

Carlo Bergonzi, ténor

Gabriella Tucci, soprano

Piero de Palma, ténor

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, dir.Gianandrea Gavazzeni

Opera d’Oro ODO 7045 (Moscou, 1964)

Dans Senso, le film de Luchino Visconti, le Risorgimento naît aux accents du Trouvère, de Verdi...

♫Giuseppe Verdi

La battaglia di Legnano

Acte I - "Viva Italia ! sacro un patto… - O magnanima e prima… La pia materna mano"

Franco Corelli, ténor

Chœur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, dir.Gianandrea Gavazzeni

Myto Historical 00284 (Scala de Milan, 2 décembre 1961)

♫Giuseppe Verdi

La battaglia di Legnano

Acte I - "Quante volte… A frenarti, o cor"

Katia Ricciarelli, soprano

Jonathan Summers, baryton

Ann Muray, mezzo-soprano

ORF Symphony Orchestra and Chorus Vienna, dir.Lamberto Gardelli

Philips 422 435-2(1977)

Une production d'Il Trovatore filmée aux Chorégies d'Orange...

♫Giuseppe Verdi

Il Trovatore

Acte IV - "Ti scosta ! - Non respingermi"

Franco Corelli, ténor

Leontyne Price, soprano

Giulietta Simionato, mezzo-soprano

Ettore Bastianini, baryton

Wiener Philharmoniker, dir.Herbert von Karajan

Deutsche Grammophon 447 659-2 (Festival de Salzbourg, 31 juillet 1962)

LE 31 JANVIER AU CINÉMA, diffusion de la production d'Il Trovatore à l'affiche du Covent Garden, à Londres...

♫Giuseppe Verdi

Un ballo in maschera

Acte III - "Saper vorreste"

Roberta Peters, soprano

The Metropolitan Opera Orchestra and Chorus,dir.Dmitri Mitropoulos

Sony Classical 88697 91002 (Met, 12 octobre 1955)

Roberta Peters, vedette du Met pendant plus de trois décennies, est disparue il y a quelques jours...

♫Giuseppe Verdi

Ernani

Acte II - "Odi il votto o grande Iddio"

Luciano Pavarotti, ténor

Giuseppe Morresi, baryton

Alfredo Giacomotti, basse

Orchestra del Teatro alla Scala, dir.Claudio Abbado

Sony Classical 88883727122 (1978/1980)

Sur la scène du Met en 1983, Luciano Pavarotti chante Ernani... Une nouvelle production de l'opéra de Verdi sera à l'affiche du Capitole de Toulouse au mois de mars.

♫Giuseppe Verdi

Otello

Acte I - "Una vela !... - Esultate !"

Ramón Vinay, ténor

Arthur Newman, basse

Virginio Assandri, ténor

Giuseppe Valdengo, baryton

Leslie Chabay, ténor

NBC Symphony Orchestra and Choruses, dir.Arturo Toscanini

RCA Victor Seal GD60302 (New York, décembre 1947)

♫Giuseppe Verdi

Don Carlos

Acte I - "De quels transports poignants… - A celui qui nous vient, Madame… O chants de fête et d’allégresse"

Karita Mattila, soprano

Roberto Alagna, ténor

Anat Efraty, soprano

Scot Weir, ténor

Chœur du Théâtre du Châtelet

Orchestre de Paris, dir.Antonio Pappano

EMI Classics 56152 2 0 (Châtelet, mars 1996)

En octobre 2017, 21 ans après la production du Châtelet, Don Carlos revient à l'Opéra Bastille dans sa version en français et en cinq actes, avec Jonas Kaufmann dans le rôle-titre...

