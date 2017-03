Puccini, Europe/USA

♫Giacomo Puccini

La Rondine

Acte I - "Chi il bel sogno di Doretta"

Leontyne Price, soprano

Roma Opera Orchestra, dir.Oliviero de Fabritiis

Sony Classical 88697940512 (1960)

♫Giacomo Puccini

La Rondine

Acte II - "Già che il caso ci unische… Bevo al tuo fresco sorriso… - Rambaldo !... Ah! M’aiutate!... Nella trepida luce d’un mattin… - Paulette! I nostri amici"

Roberto Alagna, ténor

Angela Gheorghiu, soprano

Inva Mula, soprano

William Matteuzzi, ténor

Alberto Rinaldi, baryton

London Voices

London Symphony Orchestra, dir.Antonio Pappano

EMI Classics 6 40748 2 (1996)

♫Giacomo Puccini

La fanciulla del west

Acte I - "Mister Johnson, siete rimasto indietro… Io non son che una povera fanciulla… - Quello che tacete… S’è visto qui attorno… Ah, non temete, nessuno ardirà !"

Birgit Nilsson, soprano

João Gibin, ténor

Renato Ercolani, ténor

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano, dir.Lovro von Matacic

EMI 7639702 (1958)

♫Giacomo Puccini

Turandot

Acte I - "Signore, ascolta !... - Non piangere, Liù!... Ah! Per l’ultima volta"

Leontyne Price, soprano

Giuseppe di Stefano, ténor

Nicola Zaccaria, basse

Kostas Paskalis, baryton

Ermanno Lorenzi, ténor

Murray Dickie, ténor

Chor und Orchester der Wiener Staatsoper, dir.Francesco Molinari-Pradelli

Orfeo C 757 082 I (Opéra de Vienne, 22 juin 1961)

♫Giacomo Puccini

Tosca

Acte II - "Vissi d’arte"

Leontyne Price, soprano

David Garvey, piano

RCA Victor Red Seal 63908 (Carnegie Hall, 28 février 1965)

♫Giacomo Puccini

Tosca

Acte II - "Vissi d’arte… - Chi è là ?... Io tenni la promessa"

Leontyne Price, soprano

Giuseppe Taddei, baryton

Piero de Palma, ténor

Wiener Philharmoniker, dir.Herbert von Karajan

Decca 483 1486 (1962)

♫Giacomo Puccini

Madama Butterfly

Acte II - Intermezzo

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dir.Antonio Pappano

EMI Classics 2 64187 2 (2008)