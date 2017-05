(Presque) tout Rigoletto...

À la Bastille, Vittorio Grigolo enfile les habits du Duc de Mantoue dans Rigoletto...

♫Giuseppe Verdi

Rigoletto

Acte III - "La donna è mobile"

Jussi Björling, ténor

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Cesare Sodero

Sony Classical 88883721202-04 (Met, 29 décembre 1945)

♫Giuseppe Verdi

Rigoletto

Acte I - "Figlia ! - Mio padre !... - Ah, deh non parlare al misero… Ah ! veglia, o donna, questo fiore"

Renata Scotto, soprano

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Mirella Fiorentini, mezzo-soprano

Carlo Bergonzi, ténor

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dir.Rafael Kubelik

Decca 478 7383 (1964)

, © Elena Bauer / Opéra national de Paris

♫Giuseppe Verdi

Rigoletto

Acte I - "Riedo !... perché ?... - Zitti, zitti, moviamo a vendetta"

Leonard Warren, baryton

Nathaniel Sprinzena, ténor

Paul Ukena, basse

Arthur Newman, baryton

Erna Berger, soprano

Robert Shaw Chorale

RCA Italiana Orchestra, dir.Renato Cellini

Sony Classical 88883730112 (New York, mars-mai 1950)

♫Giuseppe Verdi

Rigoletto

Acte I - "Questa o quella"

Enrico Caruso, ténor

Salvatore Cottone, piano

EMI CDH 7 61046 2 (Milan, Grand Hôtel, 11 avril 1902)

♫Giuseppe Verdi

Rigoletto

Acte III - "Un dì, se ben rammentomi… Bella figlia dell’amore"

Alfredo Kraus, ténor

Anna Moffo, soprano

Rosalind Elias, mezzo-soprano

Robert Merrill, baryton

RCA Italiana Opera Orchestra, dir.Georg Solti

Sony Classical 88875073452 (Rome, 1963)

♫Giuseppe Verdi

Rigoletto

Acte II - "Cortigiani, vil razza dannata"

Leonard Warren, baryton

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Cesare Sodero

Sony Classical 88883721202-04 (Met, 29 décembre 1945)

♫Giuseppe Verdi

Rigoletto

Acte II - "Tutte le feste al tempio… - (Ah, solo per me l’infamia a te chiedeva, o Dio… - Poiché fosti invano da me maledetto… - Sì, vendetta, tremenda vendetta"

Renata Scotto, soprano

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Giuseppe Morresi, basse

Lorenzo Testi, baryton

Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano, dir.Rafael Kubelik

Decca 478 7383 (1964)

♫Giuseppe Verdi

Rigoletto

Acte III - "Egli è là… Morto !... - V’ho inganatto… Lassù, in cielo"

Leonard Warren, baryton

Jan Peerce, ténor

Zinka Milanov, soprano

NBC Symphony Orchestra, dir.Arturo Toscanini

Sony Classical 88985376042 (Madison Square Garden, Red Cross Concert, 25 mai 1944)