Paris/New York (Lohengrin & Roméo)

PARIS (LOHENGRIN)...

JONAS KAUFMANN fait son retour à Paris avec un rôle qu'il a chanté notamment à Munich et (ici) à la Scala de Milan.

♫Richard Wagner

Lohengrin

Acte III - "In fernem land"

Jonas Kaufmann, ténor

Chorus and Supplementary Chorus of the Bayerische Staatsoper

Bayerisches Staatsorchester, dir.Kent Nagano

DVD Decca 074 3387 (Opéra de Munich, juillet 2009)

PHILIPPE JORDAN dirige la nouvelle production de Lohengrin...

♫Richard Wagner

Lohengrin

Acte III - "Déjà se perd leur voix"

Georges Thill, ténor

Marise Beaujon, soprano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dir.Philippe Gaubert

EMI CZS 7 67103 2 (Paris, Théâtre des Champs-Elysées, 15 décembre 1928)

♫Richard Wagner

Lohengrin

Acte II - "Euch lüften, die mein Klagen"

Régine Crespin, soprano

Orchestre national de la Radiodiffusion française, dir.Georges Prêtre

EMI Classics 5 85330 2 (1961)

♫Richard Wagner

Lohengrin

Acte III - "Wie hehr erkenn’ich… Höchstes Vertrau’n… - Ach nein! Doch dort - der Schwan"

Sándor Kónya, ténor

Régine Crespin, soprano

Orchestra of the Metropolitan Opera, dir.Joseph Rosenstock

Bella Voce BLV 107.407 (Met, 1er février 1964)

... NEW YORK (ROMÉO)

Au MET, ces jours-ci, DIANA DAMRAU et VITTORIO GRIGOLO triomphent dans les rôles-titres de Roméo et Juliette, de Gounod...

♫Charles Gounod

Roméo et Juliette

Acte II - "L’amour, l’amour… Ah ! Lève-toi, soleil !"

Jussi Björling, ténor

Orchestre du Metropolitan Opera, dir.Kurt Adler

Rodolphe productions RPV 32690.91 (1er février 1947)

Avant le couple Damrau/Grigolo, Anna Netrebko et Roberto Alagna embrasaient le MET dans l'histoire des amants de Vérone...

♫Charles Gounod

Roméo et Juliette

Acte IV - "Nuit d’hyménée… Roméo ! Qu’as-tu donc ?"

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, ténor

Orchestre du Capitole de Toulouse, dir.Michel Plasson

EMI Classics 7243 5 56123 2 8 (1995)

♫Charles Gounod

Roméo et Juliette

Acte I - "Ah ! Je veux vivre" (Valse de Juliette)

Andrée Esposito, soprano

Orchestre de l’Opéra de Nice, dir.Antonio de Almeida

Opera d’Oro OPD 1477 (Nice, 1976)

♫Charles Gounod

Roméo et Juliette

Acte II - "Ô nuit divine !"

Andrée Esposito, soprano

Alain Vanzo, ténor

Orchestre de l’Opéra de Nice, dir.Antonio de Almeida

Opera d’Oro OPD 1477 (Nice, 1976)

La production de Roméo et Juliette présentée ces jours-ci au MET sera diffusée au cinéma le 21 janvier...

