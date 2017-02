Nicolai Gedda, pour mémoire...

♫Charles Gounod

Faust

Acte III - "Quel trouble inconnu me pénètre… Salut ! Demeure chaste et pure"

Nicolai Gedda, ténor

Orchestre du Théâtre national de l’Opéra de Paris, dir.André Cluytens

EMI Classics CMS 5 65256 2 (1953)

♫Georges Bizet

Les Pêcheurs de perles

Acte I - "Au fond du temple saint"

Nicolai Gedda, ténor

Ernest Blanc, baryton

Orchestre du Théâtre national de l’Opéra-Comique, dir.Pierre Dervaux

EMI Classics 6 40678 2 (1960)

♫Georges Bizet

Les Pêcheurs de perles

Acte I - "À cette voix… Je crois entendre encore"

Nicolai Gedda, ténor

Orchestre du Théâtre national de l’Opéra-Comique, dir.Pierre Dervaux

EMI Classics 6 40678 2 (1960)

♫Jules Massenet

Manon

Acte III - "Toi !... Vous !... - N’est-ce plus ma main"

Nicolai Gedda, ténor

Victoria de Los Angeles, soprano

Orchestra of the Metropolitan Opera, dir.Jean Morel

MYTO 00209 (Met, 28 octobre 1959)

♫Carl Maria von Weber

Oberon

Acte II - "Vater ! Hör mich fleh’n zu dir"

Nicolai Gedda, ténor

Orchester der Bayerischen Staatsoper München, dir.Heinrich Bender

EMI Classics 4 56095 2 (1967)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte

Acte II - "Fra gli amplessi"

Teresa Stich-Randall, soprano

Nicolai Gedda, ténor

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dir.Hans Rosbaud

INA Mémoire Vive IMV 078 (Festival d’Aix-en-Provence, 26 juillet 1955)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Acte I - "Dalla sua pace"

Nicolai Gedda, ténor

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dir.Hans Rosbaud

INA Mémoire Vive IMV 078 (Festival d’Aix-en-Provence, 12 juillet 1956)

♫Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor

Acte III - "Tombe degl’avi miei… Fra poco a me ricovero"

Nicolai Gedda, ténor

New Philharmonia Orchestra, dir.Sir Edward Downes

EMI Classics 4 56095 2 (1966)

♫Vincenzo Bellini

La sonnambula

Acte I - "Prendi ! L’anel ti dono"

Nicolai Gedda, ténor

Mirella Freni, soprano

New Philharmonia Orchestra, dir.Sir Edward Downes

EMI Classics 4 56095 2 (1966)

♫Karl Goldmark

Die Königin von Saba

Acte II - "Magische Töne"

Nicolai Gedda, ténor

Orchester der Bayerischen Staatsoper München, dir.Heinrich Bender

EMI Classics 4 56095 2 (1967)