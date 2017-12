Scènes véristes (Gheorghiu/Olivero/Carteri & Di Stefano/Fleming/Freni & Pavarotti)

♫Ruggero Leoncavallo

Zingari

Acte II - "Tagliami ! Abbruciami !"

Angela Gheorghiu, soprano

PKF - Prague Philharmonia, dir.Emmanuel Villaume

Warner Classics 0190295780241 (2016/2017)

♫Umberto Giordano

Fedora

Acte II - "Io mi domando ancora... - Vedi, io piango"

Magda Olivero, soprano

Mario del Monaco, ténor

Orchestre de l’Opéra de Monte-Carlo, dir.Lamberto Gardelli

Decca 433 033 (1969)

♫Umberto Giordano

Fedora

Acte II - "Amor ti vieta"

Enrico Caruso, ténor

Salvatore Cottone, piano

EMI CDH 7 61046 2 (Milan, Grand Hôtel, 30 novembre 1902)

♫Pietro Mascagni

Iris

Acte II - "Oh, come al tuo sottile... - Un dì (ero piccina)... - Son le fole dei bonzi..."

Giuseppe di Stefano, ténor

Rosanna Carteri, soprano

Milan Symphony Orchestra, dir.Antonio Tonini

Preiser Records 93454 (1957)

♫Pietro Mascagni

Lodoletta

Acte III - "Ah ! Il suo nome !... Flammen, perdonami !"

Renée Fleming, soprano

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, dir.Marco Armiliato

Decca 478 1533 (2008)

♫Pietro Mascagni

L’amico Fritz

Acte II - "Suzel, buon dì... Tutto tace"

Roberto Alagna, ténor

Angela Gheorghiu, soprano

Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, dir.Richard Armstrong

EMI Classics 5 56131 2 (1995)

♫Pietro Mascagni

L’amico Fritz

Acte III - "Non mi resta che il pianto ed il dolore... - Come s’è fatta pallida !... - Ah ! ditela per me quella parola"

Mirella Freni, soprano

Luciano Pavarotti, ténor

Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, dir.Gianandrea Gavazzeni

Decca 0289 483 2417 (1968)