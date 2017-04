Les temps qui changent (1/3 - Révolutions, exils, libérations !)

♫Umberto Giordano

Andrea Chenier

Acte I - "Colpito qui m’avete ov’io geloso cello… Un dì all’azzuro spazio…"

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestra of the Royal Opera House, dir.Antonio Pappano

DVD Warner Classics 0190295937966 (Covent Garden, 29 janvier 2015)

♫Umberto Giordano

Andrea Chenier

Acte III - "Amici ancor cantiam… - Donnina innamorata… - Nemico della Patria ?"

Piero de Palma, ténor

Mario Sereni, baryton

Orchestra e coro del Teatro dell’Opera di Roma, dir.Gabriele Santini

EMI CDS 7490608 (1963)

♫Arthur Honegger/Jacques Ibert

L’Aiglon

Acte III - Ballet

Orchestre symphonique de Montréal, dir.Kent Nagano

Decca 478 9502 (2015)

♫Arthur Honegger/Jacques Ibert

L’Aiglon

Acte IV - "Les ailes brisées" (Extrait)

Marc Barrard, baryton

Anne-Catherine Gillet, soprano

Chœur de l’OSM

Orchestre symphonique de Montréal, dir.Kent Nagano

Decca 478 9502 (2015)

♫Daniel François Esprit Auber

La muette de Portici

Acte II - "Mieux vaut mourir que rester misérable !... Amour sacré de la patrie"

Alfredo Kraus, ténor

Jean-Philippe Lafont, baryton

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dir.Thomas Fulton

EMI 7492842 (1986)

♫Gaetano Donizetti

La fille du régiment

Acte I - "Ah ! mes amis"

Luciano Pavarotti, ténor

Orchestra and Chorus of the Royal Opera House, dir.Richard Bonynge

Melodram MEL 26507 (Londres, 1967)

♫Giuseppe Verdi

I vespri siciliani

Acte II - "O tu Palermo"

Cesare Siepi, basse

Leo Taubmann, piano

Melodram MEL 16506 (Salzbourg, 1956)

♫Giuseppe Verdi

I vespri siciliani

Acte IV - "Addio, mia patria, invendicato… - Addio, mia patria amata… - De profundis clamavi… - Mi reggi tu, gran Dio !"

Ruggero Raimondi, baryton-basse

Sherrill Milnes, baryton

Plácido Domingo, ténor

Martina Arroyo, soprano

John Alldis Choir

New Philharmonia Orchestra, dir.James Levine

Sony Classical 88883722792 (1973)