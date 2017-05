Le nouveau MET (30 Lincoln Center Plaza, New York City)

1966 : le Met déménage de Broadway (entre la 39ème et la 45ème rue) au Lincoln Center...

♫Gioachino Rossini

Il Barbiere di Siviglia

Acte I - "Largo al factotum"

Thomas Hampson, baryton

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Ralf Weikert

The Metropolitan Opera ITUNES (Met, 29 février 1992)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Acte I - "Don Ottavio, son morta !... Or sai chi l’onore"

Joan Sutherland, soprano

Nicolai Gedda, ténor

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Karl Böhm

The Metropolitan Opera 811357018330 (Met, 28 janvier 1967)

C’est intéressant à mille points de vue de se replonger dans les archives d’une grande maison d’opéra. Le répertoire et la tradition se transmettent d’une génération à l’autre, les chefs et les chanteurs inscrivent leur nom en lettres d’or dans la grande histoire - et se mesurent aussi à elle aussi! Il y a quelques jours, Yannick Nézet-Séguin dirigeait un splendide Vaisseau fantôme, avec entre autres une formidable Senta chantée par la jeune soprano américaine Amber… Wagner, le patronyme est prédestiné ! Et pour ce Vaisseau fantôme, on a, au Met, de grandes références dans l’oreille. L'une d’entre elles nous conduit dans la salle de l’Ancien Met en 1950...

♫Richard Wagner

Der fliegende Hollander

Acte II - "Johohoe ! Traft ihr das Schiff… - Senta ! Willst du mich verderben ?"

Astrid Varnay, soprano

Set Svanholm, ténor

Hertha Glaz, mezzo-soprano

The Metropolitan Opera Orchestra and Chorus, dir.Fritz Reiner

Sony Classical 88765 42717 2 (Met, 30 décembre 1950)

D'UN MET À L'AUTRE... quelques images du Old Metropolitan Opera House - et de ses spectateurs - sur Broadway...

... un dernier gala pour le Old Met - et ses stars - avant l'inauguration de la nouvelle salle, au Lincoln Center.

♫Pre-Curtain

Milton Cross, voix

The Metropolitan Opera 811357018330 (Met, 16 septembre 1966)

♫Samuel Barber

Antony and Cleopatra

Acte II - "If it be love indeed, tell me how much"

Leontyne Price, soprano

Justino Diaz, basse

Ezio Flagello, basse

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Thomas Schippers

The Metropolitan Opera 811357018231 (Met, 16 septembre 1966)

♫Pre-Curtain

Leontyne Price, voix

Rudolf Bing, voix

The Metropolitan Opera 811357018330 (Met, 16 septembre 1966)

♫Samuel Barber

Antony and Cleopatra

Acte II - "Give me my robe"

Leontyne Price, soprano

Rosalind Elias, mezzo-soprano

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Thomas Schippers

The Metropolitan Opera 811357018231 (Met, 16 septembre 1966)

♫Johann Strauss fils

Die Fledermaus

"Chacun à Bing’s goût"

Regina Resnik, soprano

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Kurt Adler

Deutsche Grammophon 477 6540 (Met, 22 avril 1972)

EN 1972, à sa façon (sarcastique...), Regina Resnik rend hommage au patron du Met, Rudolf Bing, qui fait ce soir-là ses adieux...

♫Giacomo Puccini

Turandot

Acte II - "In questa reggia"

Birgit Nilsson, soprano

Franco Corelli, ténor

The Metropolitan Opera Orchestra and Chorus, dir.Zubin Mehta

The Metropolitan Opera 811357018248 (Met, 3 décembre 1966)

♫Richard Strauss

Die Frau ohne Schatten

Acte II - "Schlange, was hab ich mit dir zu schaffen !... Ein Handwerk verstehst du sicher nicht"

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Robert Nagy, ténor

Irene Dalis, mezzo-soprano

Walter Berry, baryton-basse

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Karl Böhm

The Metropolitan Opera 811357018255 (Met, 17 décembre 1966)

LE MET célèbre son 50ème anniversaire au Lincoln Center et entre dans le 21ème siècle...