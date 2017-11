Hommage à Dmitri Hvorostovsky

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

Eugene Oneguine

Acte I - "Vym ne pisali... Kagda by zhyzn’"

Dmitri Hvorostovsky, baryton

Rotterdam Philharmonic Orchestra, dir.Valery Gergiev

Philips 426 740-2 (1990)

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Dame de Pique

Acte II - "Ya vas lyublyu"

Dmitri Hvorostovsky, baryton

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Valery Gergiev

Met Broadcast (30 décembre 1995)

♫Nikolai Rimski-Korsakov

La fiancée du Tsar

Acte I - "S uma neydyot krasavitsa"

Dmitri Hvorostovsky, baryton

Kirov Orchestra, St.Petersburg, dir.Valery Gergiev

Philips 462 618-2 (1998)

♫Vincenzo Bellini

I puritani

Acte I - "Ah ! Per sempre io ti perdei"

Dmitri Hvorostovsky, baryton

Philharmonia Orchestra, dir.Ion Marin

Philips 434 912-2 (1992)

♫Giuseppe Verdi

La Traviata

Acte II - "Di Provenza il mar, il suol... Né rispondi d’un padre all’affetto ?... No, non undrai rimproveri"

Dmitri Hvorostovsky, baryton

Alfredo Kraus, ténor

Orchestra of the Maggio Musicale, Florence, dir.Zubin Mehta

Philips 438 238-2 (1992)

♫Giuseppe Verdi

Il Trovatore

Acte II - "Tutto è deserto ; né per l’aure ancora... Il balen del suo sorriso... Ah! Se l’error t’ingombra"

Dmitri Hvorostovsky, baryton

Tómas Tomasson, baryton-basse

The Royal Opera Chorus

The Orchestra of the Royal Opera House, dir.Carlo Rizzi

DVD Opus Arte (Covent Garden, 3 mai 2002)

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

Eugene Oneguine

Acte III - Scène finale

Renée Fleming, soprano

Dmitri Hvorostovsky, baryton

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Valery Gergiev

DVD Decca 074 3248 (Met, février 2007)