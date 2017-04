Inspiré de faits réels... (Les temps qui changent, 3/3)

♫Giuseppe Verdi

Simon Boccanegra

Acte I - "Plebe ! Patrizi ! Popolo… Piango su voi"

Tito Gobbi, baryton

Victoria de Los Angeles, soprano

Paolo Dari, basse

Walter Monachesi, baryton-basse

Giuseppe Campora, ténor

Boris Christoff, basse

Coro e Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, dir.Gabriele Santini

EMI Classics 7635132 (1957)

♫Giuseppe Verdi

Don Carlo

Acte III - "Sire, no l’ora estrema… Sire ! egli è tempo ch’io viva !"

Carlo Bergonzi, ténor

Nicolai Ghiaurov, basse

Renata Tebaldi, soprano

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Orchestra and Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden, dir.Sir Georg Solti

Decca 421 114-2 (1965)

♫Hector Berlioz

Les Troyens

Acte V - "Je vais mourir… Adieu, fière cité"

Régine Crespin, soprano

Orchestre du Théâtre national de Paris, dir.Georges Prêtre

EMI Classics CDM 7 64434 2 (1965)



♫Giacomo Meyerbeer_

Le prophète

Acte III - Hymne triomphal "Roi du ciel"

César Vezzani, ténor

Orchestre non id.

EMI Classics 7243 5 85828 2 6 (10 décembre 1924)

♫Giacomo Meyerbeer

Le prophète

Acte V - "Ô toi qui m’abandonnes… Comme un éclair précipité"

Marilyn Horne, mezzo-soprano

Orchestra of the Royal Opera House, dir.Henry Lewis

Decca 475 395-2 (1964)

♫Gaetano Donizetti

Maria Stuarda

Acte II - "Morta al mondo, e morta al trono… - Va, preparati, furente"

Edita Gruberova, soprano

Francesco Ellero d’Artegna, basse

Agnes Baltsa, mezzo-soprano

Iris Vermillion, mezzo-soprano

Francisco Araiza, ténor

Simone Alaimo, baryton-basse

Chor des Bayerischen Rundfunks

Münchner Rundfunkorchester, dir.Giuseppe Patanè

Philips 426 233-2 (1989)

♫Gaetano Donizetti

Maria Stuarda

Acte III - "Io vi rivedo alfin… Deh! Tu di un’umile preghiera"

Joyce DiDonato, mezzo-soprano

Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Lyon, dir.Riccardo Minasi

Erato 08256 463656 2 3 (2013)

Hommage : la soprano américaine Kathleen Cassello nous a quittés le 12 avril, à l'âge de 59 ans... Extrait ici d'une Lucia di Lammermoor aux Chorégies d'Orange, en 1997... et 4 ans plus tôt, La Traviata de Verdi...

À l'Opéra de Marseille, la soprano américaine interprète le rôle d'Elisabeth Ière dans Roberto Devereux de Donizetti...